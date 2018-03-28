Фарфан, Иванович и Гранквист проведут лето в России
Инспектируем выступление футболистов из РФПЛ в матчах за сборные, забронировавшие себе путевку на ЧМ-2018.
Инспектируем выступление футболистов из РФПЛ в матчах за сборные, забронировавшие себе путевку на ЧМ-2018.
Исландия — 3
Защитник Сверрир Ингасон («Ростов») — 2 матча, 103 минуты, желтая карточка.
Защитник Рагнар Сигурдссон («Ростов») — 1 матч, 90 минут.
Нападающий Бьорн Сигурдарсон («Ростов») — 2 матча, 171 минута.
В чемпионате России играют всего три исландца (причем все трое в «Ростове»), и все они гордо носят футболку национальной команды, которая летом приедет на чемпионат мира в Россию.
Сборная Исландии в марте показала один из худших результатов среди всех
Иран — 3
Защитник Милад Мохаммади («Ахмата») — 2 матча, 107 минут, автогол.
Полузащитник Саид Эззатоллахи («Амкар») — 1 матч, 45 минут.
Нападающий Сердар Азмун («Рубин») — 1 матч, 61 минута, гол.
Португальский наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш по максимуму использовал окно сборных и провел аж три контрольных матча. 17 марта против
45 минут в этой встрече провел на поле и полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи. Сыграл он, конечно, мало, зато ушел при счете 2:0.
Швеция — 2
Защитник Андреас Гранквист («Краснодар») — 1 матч, 90 минут.
Полузащитник Виктор Классон («Краснодар») — 2 матча, 97 минут, голевая передача.
Сборная Швеции крайне неудачно провела оба контрольных матча, причем уступила командам, которые до чемпионата мира не дотянулись — Чили (1:2) и Румынии (0:1).
В первой встрече от свистка до свистка все 90 минут провели «краснодарцы» Андреас Гранквист и Виктор Классон. И оба отметились голевой передачей. Правда, защитник не в пользу своей команды — после подачи углового именно он неудачно вынес мяч точно на ногу Артуро Видалю, который открыл счет. А вот Классон здорово ассистировал Ола Тойвонену в ходе привычной ему многоходовой комбинации. Получилось очень «по-краснодарски».
В матче с Румынией наставник шведов Янне Андерссон посмотрел ближайший резерв, поэтому тот же Классон появился лишь на 83-й минуте. Но в целом нет сомнений, что на чемпионате мира оба «быка» будут в основе «тре крунур».
Хорватия — 2
Защитник Ведран Чорлука («Локомотив») — 2 матча, 164 минуты.
Полузащитник Марио Пашалич («Спартак») — 1 матч, 19 минут.
После победы хорватов над англичанами (3:2) на «Уэмбли» в 2007 году в РФПЛ почти всегда играет футболист этой сборной. На сей раз их даже двое — лидер обороны «Локо» Ведран Чорлука и игрок ротации в «Спартаке» Марио Пашалич, арендованный
В сборной у них примерно такой же статус, как и в клубе — Чорлука в обоих матчах против Перу (0:2) и Мексики (1:0) выходил в основе, тогда как Пашалич появился лишь на 71-й минуте второй встречи. На чемпионат мира скорее всего поедут они оба, но место в основе гарантировано только защитнику.
Сербия — 2
Защитник Никола Максимович («Спартак») — 1 матч, 73 минуты, желтая карточка.
Защитник Бранислав Иванович («Зенит») — 2 матча, 107 минут.
Сербская колония — вторая по численности в РФПЛ после бразильцев (20 футболистов) — насчитывает 14 человек, и было бы удивительно, если бы никто из них не выступал за национальную команду. Тем не менее, уровень конкуренции в сборной Сербии настолько велик, что пробиться смогли только двое из них. Причем оба имеют опыт выступлений в Европе.
Защитник «Спартака» Максимович матч против Марокко (1:2) провалил, став прямым виновником обоих пропущенных мячей. Уже имея предупреждение, на 36-й минуте он проиграл позиционную борьбу в штрафной Нордину Амрабату и, пытаясь догнать оппонента, завалил его на газон. А действия Максимовича на 40-й минуте практически не поддаются описанию. Просто посмотрите видео.
Неужели обученный защитник может так располагаться в обороне по ходу контратаки? Максимович не держит линию, не чувствует партнеров и располагается тактически безграмотно — такой вывод можно сделать по тем 73 минутам, что отвел ему Младен Крстаич. И вряд ли теперь захочет повторить эксперимент, до ЧМ-2018 осталось слишком мало времени.
Иванович провел все 90 минут и смотрелся довольно надежно.
Перу — 1
Полузащитник Джефферсон Фарфан («Локомотив») — 2 матча, 166 минут, гол + результативная передача.
Сборная Перу почти уже полыхает в ожидании чемпионата мира, в таком же ажиотажном состоянии пребывает и переживающий вторую молодость Фарфан. В матче с хорватами перуанцы дважды ужалили соперника и в оставшееся до финального свистка время умением и количеством отоборонялись, а в игре с Исландией уже сами старались вести игру.
И здесь Фарфан проявил себя во всей красе и мог оформить
Португалия — 1
Полузащитник Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 1 матч, 90 минут.
Для Ману Фернандеша поездка в сборную получилась неудачной. В матче против Египта (2:1), в котором Криштиану Роналду перевернул ход матча двумя голами в компенсированное время, он на поле так и не появился, игра с Нидерландами (0:3) не удалась всей команде.
Польша — 1
Полузащитник Мацей Рыбусь («Локомотив») — 1 матч, 84 минуты, желтая карточка.
В первом матче против Нигерии, завершившемся сенсационным поражением поляков (0:1) во Вроцлаве, хавбек «Локо» не попал даже в заявку. А во встрече против Южной Кореи (3:2) их главный тренер Адам Навалка полностью сменил линию полузащиты, и это принесло результат — уже к перерыву европейцы выигрывали со счетом 2:0.
Любопытно, что эти цифры продержались на табло до того момента, пока Рыбусь на 84-й минуте не покинул поле. Минуту спустя корейцы отыграли первый мяч, а еще через две — сравняли счет. Благо, поляков выручил Петр Зелиньски, завершивший массовый штурм в компенсированное время снайперским выстрелом в дальнюю «девятку».
Аргентина — 1
Полузащитник Леандро Паредес («Зенит») — 1 матч, 64 минуты.
«Зенит» в последние годы стабильно держит для РФПЛ футболиста из
Артем Зибрак