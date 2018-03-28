Ари: Мечтаю помочь сборной России выйти из группы на чемпионате мира

Источник: Советский спорт

«ДО СМОЛОВА НАДО ЧАЩЕ ДОВОДИТЬ МЯЧ»

Напомним, до аренды в «Локомотив» 32-летний Ари защищал в РФПЛ цвета «Краснодара» и «Спартака». То есть, у него есть опыт совместных (и успешных) выступлений с очень многими игроками нынешней сборной России. В том числе с ее лучшим бомбардиром Федором Смоловым.

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В нынешнем сезоне Ари успел наладить неплохое взаимопонимание на поле с братьями Миранчуками, на которых, как мы понимаем, Станислав Черчесов тоже намерен делать ставку. Учитывая, что бразилец провел в России почти восемь лет, никаких юридических препятствий для оформления ему документов не существует. 20 игр за бразильскую молодежку — тоже не проблема. Согласно регламенту ФИФА, это не мешает Ари попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

Предварительный состав Черчесов должен огласить до 14 мая, окончательный — до 4 июня. Время есть.

— Вы наверняка смотрели последние матчи сборной России протии Бразилии и Франции. У команды все плохо? — вопрос пока еще легионеру «Локомотива».

— Ребятам было очень тяжело, все-таки они встречались с фаворитами чемпионата мира. Во втором матче Россия выглядела получше, это очевидно.

В любом случае, матчи с такими сильными соперниками полезны. Теперь будет проще на самом турнире, не нужно будет привыкать к высокому уровню. Команда попала в непростую группу, но я искренне верю, что выйти из нее вполне реально.

— Александр Кокорин травмирован, Артема Дзюбу в сборную не вызывают. Чистых форвардов в распоряжении Черчесова по сути двое — Смолов и Антон Заболотный. Не маловато?

— Смолов — самый сильный нападающий не только сборной, но и всего чемпионата России! Он забил Франции отличный гол, но до Федора надо чаще доводить мяч. Пока партнеры мало на него играют, не создают моменты. В игре с Бразилией это особенно бросалось в глаза.

Понимаю, что найти передачей нападающего, особенно в матчах против топовых команд, сложно. Так что тренеру предстоит серьезная работа.

Повторюсь, нужно больше обостряющих передач, быстрых и точных. Таких, какую на Смолова отдал Игорь Смольников.

«ПАСПОРТ ЖДАТЬ ЕЩЕ МЕСЯЦ»

— Многие считают, что вы вполне могли бы пригодиться сборной России. Черчесов, кстати, признался, что следил за вами, когда сам он тренировал «Спартак», а вы выступали в Швеции…

— Не хочу спекулировать на эту тему, но я много раз говорил: конечно, готов помочь сборной России, готов работать на ее благо. Моя детская мечта — выступить на чемпионате мира. Поэтому, если сейчас мне предоставят такой шанс, буду счастлив, это правда.

— Вы планировали получить российский паспорт в марте. И как?

— Нужно подождать еще месяц. Получить российское гражданство мне предлагал еще Фабио Капелло, когда тренировал сборную России. Вскоре я подал документы.

Желание оформить российский паспорт обусловлено не только футбольными причинами. У меня здесь семья, дочка. Хочу тут жить без визы. Сейчас мне выдадут паспорт на общих условиях, как иностранцу, проработавшему и прожившему в России более пяти лет.

— Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не выпустил вас в ответном матче Лиги Европы против «Атлетико». Уже восстановились после травмы, которая помешала тогда сыграть?

— Да, чувствую себя отлично и заряжен на сто процентов. Надеюсь, что сыграю с «Амкаром» в эти выходные. Кстати, желание попасть в сборную России — дополнительный стимул показать свой лучший футбол в концовке чемпионата.

— Как относитесь к переносу матча против «Амкара» из Перми в Москву?

— Одно могу сказать — поле у нас сейчас хорошее, будет интересный футбол. Приходите на стадион!

«МИРАНЧУКИ ФЕНОМЕНАЛЬНЫ, ФЕРНАНДЕШ — ЛУЧШИЙ»

— Теперь «Локомотив» имеет очень благоприятный календарь: пять из восьми оставшихся матчей пройдут в Черкизове. Какие будут самыми тяжелыми?

— К каждой игре необходимо отнестись как к финалу. Расслабляться нельзя. В футболе все так быстро меняется, поэтому важно не терять концентрацию.

— Уверенное лидерство «Локо» в чемпионате стало возможным во многом благодаря Мануэлу Фернандешу, Джефферсону Фарфану, Алексею и Антону Миранчукам. Как они сохраняют такую потрясающую форму?

— О братьях хочется сказать в первую очередь, они феноменальные. Алексей уже давно в суперформе, а Тони в этом сезоне нереально прибавил, он стал в несколько раз круче. Теперь они оба вызываются в сборную, скоро братья станут самыми сильными российскими футболистами.

— А кто лучший футболист РФПЛ в этом сезоне?

— Однозначно Ману! У него получается все, абсолютно!

— Не исключено, что гостевой матч 28-го тура против «Краснодара» станет для «Локомотива» чемпионским. По условиям аренды, вам разрешат выйти на поле?

— Если честно, не знаю. Но я полечу с командой в Краснодар в любом случае. Возможно, это будет матч года. Не хочу раньше времени говорить о чемпионстве, необходимо победить во всех турах до 28-го. Вот если всех победим — тогда обязательно это обсудим, а пока давайте не будем.

— По окончании сезона вы должны будете вернуться в «Краснодар». Есть ли желание остаться в «Локо»?

— Конечно.