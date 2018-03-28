Перед ЧМ-2018 «Екатеринбург-Арена» получила высокую оценку

Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Екатеринбург-Арена была сдана в феврале. А уже в марте её высоко оценили представители FIFA. Директор по проведению спортивных соревнований FIFA Колин Смит отметил огромную работу по её реконструкции. Это был уже седьмой совместный операционный визит FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» в Свердловскую область.

«Очень рад снова вернуться в Екатеринбург, и благодарю губернатора за теплый прием. Это наша первая остановка в последней части нашего тура по стадионам. Это последняя возможность собраться большой инспекционной группой и пройтись по всем аспектам функционирования стадиона, по всем аспектам приема игр. Мы очень рады тому, что увидели, мы рады готовности стадиона. Важно, какая огромная работа была проделана, и мы с нетерпением ждем тестовых матчей, в ходе которых мы сможем увидеть функционирование стадиона как целой системы», — цитирует его Департамент информационной политики Свердловской области.

Читайте также Готовность стадионов ЧМ-2018 близка к стопроцентной

Колин Смит также подчеркнул, что готовность Екатеринбурга к приёму гостей в целом очень высока.

«Мы можем отметить крайне высокую готовность города: и транспортная, и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии и соответствуют требованиям FIFA. В Екатеринбурге пройдут невероятно интересные матчи, приедут очень яркие команды: Франция, Уругвай, Египет, Мексика и другие. Здесь будет по-футбольному жарко», — отметил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает, что первый из запланированных на арене тестовых матчей намечен на 1 апреля. По его словам, это необходимо для того, чтобы отладить все системы, чтобы болельщикам и спортсменам было удобно.

«А уже 15 апреля, перед началом второго тестового матча между “Уралом” и “Спартаком” состоится небольшое торжественное мероприятие. В целом наш регион готов к началу Чемпионата мира. И мы, как принимающая сторона, сделаем все возможное, чтобы игры в Екатеринбурге прошли на самом высоком организационном уровне. Сделаем все, чтобы гостям, болельщикам и игрокам у нас понравилось», — сказал Евгений Куйвашев.

Всего запланировано три тестовых матча. 1 апреля матч состоится между командами «Урал» и «Рубин», а 15-го между «Уралом» и «Спартаком». 6 мая сыграют «Урал» и «Амкар».

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отмечает, что основной задачей таких матчей станет адаптация стадиона к работе на пиковых загрузках, проверка готовности его инфраструктуры, всех муниципальных служб, задействованных организаций и волонтеров к проведению чемпионата. Это необходимо для того, чтобы скоординировать работу, а также вовремя выявить и устранить все возможные.

Подготовкой к ЧМ-2018 занимается региональный оргкомитет. Евгений Куйвашев просит его не сбавлять набранные высокие темпы. А заместитель министра спорта России Павел Новиков высоко оценил проделанную работу и от лица вице-премьера Виталия Мутко и министра спорта России Павла Колобкова поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева и всю команду за работу.

«Что касается Чемпионата мира по футболу, здесь Свердловская область опять впереди планеты всей. Вы сделали стадион, построили замечательный объект, я его неплохо знаю, но когда я сегодня увидел его снова уже во всей красе, даже сам удивился. Получилось просто здорово. Думаю, он будет гордостью всего вашего региона… Надеюсь, для футбольного клуба “Урал” это будет, что называется, фартовый стадион», — сказал Павел Новиков.