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13:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

России отдают только 24 место среди участников ЧМ

Такой рейтинг сделали английские журналисты.

Источник: РИА "Новости"

По версии Daily Mirror фаворитами будут снова немцы. Выиграть они могут уже второй турнир подряд.

Второе место спортивные журналисты отдают испанцам.

Выводы делали не только из последних выступлений команд, но и их выступлений на прошлых турнирах.

На третьем месте сборная Бразилии.

Хозяевам чемпионата мира россиянам отдают всего лишь 24 место.

При этом говорят, что на своем пике за последние годы российская команда была на Евро-2008, когда вышла там в полуфинал.

Сборные Уругвая и Египта, которые будут играть в одной группе с Россией, поставили выше в рейтинге. Уругвай на 7 месте, а Египет на 14.

Ниже всех Саудовская Аравия. На 32 месте.

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