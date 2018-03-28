Заявка сборной России на ЧМ-2018. Прогноз «Советского спорта»:

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Если вынести за скобки контрольный матч с «Динамо», который не фигурирует ни в каких сводках ФИФА, за два года Станислав Черчесов выпустил на поле 46 футболистов! В 18 матчах! От футболистов, которые играли, мы и оттолкнемся в нашем прогнозе. Также рассмотрим и тех, кто не сыграл ни минуты.

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ВРАТАРИ

Станиславу Черчесову предстоит выбрать три вратаря — именно столько (ни больше, ни меньше) должны включать в заявку участники чемпионата мира. Вероятно, этот выбор будет самым простым.

Игорь Акинфеев — 99% (вероятность попадания в заявку)

Первый номер сборной России. Провел за национальную команду эпохи Черчесова 14 матчей из 18. Четырежды сыграл на ноль — с Новой Зеландией (2:0), Румынией (1:0), Ганой (1:0), Турцией (0:0) и Венгрией (3:0).

Андрей Лунев — 99%

Чаще других подменял Акинфеева — трижды. Это игры с Ираном (1:1), Испанией (3:3) и Францией (1:3).

Владимир Габулов — 75%

Ни разу не сыграл. Но с лета 2017 года регулярно привлекается в национальную команду. Плюс Габулова — опыт. Во много благодаря его надежной игре ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 — в группе вратарь отыграл все матчи. В 2007 году был основным вратарем сборной России в матче с Англий (2:1). Без той победы мы не оказались бы на Евро-2008. На самом турнире Габулов был запасным, а мы добились лучшего результата в своей истории, дойдя до полуфинала.

Александр Селихов — 20%

Лишь в 2018 году был впервые вызван в сборную России, не провел за нее ни одного матча. В то же время является первым вратарем «Спартака» — второй команды чемпионата России.

Сослан Джанаев — 1%

Провел лишь один матч за сборную — против Коста-Рики (3:4). Сейчас является основным вратарем «Рубина».

Станислав Крицюк — 1%

Сыграл 32 минуты — в матче с Катаром (2:1). В нынешнем сезоне премьер-лиги сыграл лишь два матча, так как основным голкипером команды является Андрей Синицын.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Основной схемой сборной России является вариант 3−5−2. Так наша команда играла против Бразилии и Франции. Этот модуль чаще всех других мы задействовал и прошлом сезоне. Как правило, тренеры включают в заявку по два игрока на позицию. Значит, у нас есть шесть оборонительных мест.

Федор Кудряшов — 99%

Лидер по числу матчей в сборной Черчесова — 17. Составлял основное сочетание с Васиным и Джикией, пока армеец и спартаковцы не получили травмы.

Владимир Гранат — 97%

За Граната опыт — выступал в Лиги чемпионов и в Лиге Европы. Плюс опыт игры в три защитника в системе Курбана Бердыева — в школе этого тренера сомневаться не приходится. При Черчесове сыграл за сборную два матча.

Илья Кутепов — 97%

После травмы Джикии является основным защитником «Спартака». При Черчесове в сборной сыграл семь матчей. Из защитников больше него провели только Джикия — 8, Васин -11 — и Кудряшов — 17.

Роман Нойштедтер — 90%

Как и Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов регулярно привлекает Нойштедтера в ряды национальной команды. При Черчесове защитник сыграл четыре матча. Больше него из оборонцев играли лишь три защитника.

Во время матча Россия — Франция Слуцкий в эфире Первого канала отметил правильные тактические действия игрока. Правда, дважды он позволил Мбаппе убрать мяч по сильную ногу.

Андрей Семенов — 90%

Защитник, имеющий опыт игры как в схеме с тремя игрокам в центре, так и с двумя. Сейчас регулярно выходит на поле в футболке «Ахмата». Учитывая травмы Джикия и Васина, Семенов должен попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира. В сборной Черчесова сыграл три матча.

Руслан Камболов — 3%

На первые матчи без травмированных Джикии и Васина Черчесов вызвал сразу трех игроков «Рубина» — Кудряшова, Граната и Камболова. Все они регулярно играют в схеме с тремя защитниками. Но Камболов покинул сбор досрочно из-за мышечной травмы. Возможно, его Черчесов еще вызовет. Кстати, на счету защитника есть 9 сыгранных минут за время правления Черчесова — против Чили. В ситуации, когда очевидных кандидатов на смену Джикии и Васину нет, все может решить клубная принадлежность и сыгранность.

Георгий Джикия — 3%

В середине января защитник «Спартака» Джикия получил травму крестообразных связок. Обычно восстановление занимает полгода. Но в Европе известны случаи, когда игроки восстанавливались раньше. Например, в прошлом сезоне Аркадиушу Милику потребовалось 4,5 месяца.

Василий Березуцкий — 1%

Березуцкий объявил о завершении карьеры в сборной. Шансы увидеть его на чемпионате мира минимальны.

Виктор Васин — 0,1%

У Васина ситуация труднее, чем у Джикии, — травму крестообразных связок он получил в середине февраля. Шансы на его участие в чемпионате мира минимальны.

Иван Новосельцев — 0,01%

Перейдя в «Зенит», Новосельцев пропал с радаров. Не обнаружили они его и после перехода игрока в «Арсенала» — в новой команде в состав он тоже не проходит. Черчесов выпускал его на поле в двух матчах.

Кто еще?

Есть еще как минимум два кандидата в сборную России, к услугам которых Черчесов еще не прибегал. Это Максим Беляев из «Арсенала» и Алексей Грицаенко из «Краснодара». Оба регулярно выступают в своих клубах. Помимо исполнения основных обязанностей они могут помочь на стандартах. В нынешнем сезоне на счету игроков по голу.

Если исходить из того, что сборная России будет играть в три защитника, а в заявку команды попадут по два игрока на каждую позицию, то как минимум одна позиция в линии обороны сейчас не проглядывается.

ФЛАНГОВЫЕ ИГРОКИ

На две фланговые позиции в сборной России сразу семь кандидатов! Нельзя исключать, что Станислав Черчесов включит в финальную заявку пять из них, так как Марио Фернандес может сыграть в центре обороны. Это особенно актуально в свете трудностей сборной России в оборонительной линии.

Александр Самедов — 99%

Бывают игроки, которые в сборной играют лучше, чем в клубе. В сборной Италии Антонио Конте таким футболистом был Эмануэле Джаккерини. У Станислава Черчесова таким является Александр Самедов. Он сыграл 15 матчей за национальную команду, уступив лишь Александру Ерохину и Федору Кудряшову — по 17.

Именно Самедов стал самым результативным игроком сборной Черчесова: трижды он забивал сам, шесть раз ассистировал партнерам, дважды с его передач забивались автоголы, дважды Александр делал предгоелвые передачи. Самедов приложил ногу сразу к четырем результативным штрафным!

Марио Фернандес — 99%

Если травмы не помешают Фернандесу, то он должен быть в заявке — в виду универсальности. Плюс он хорошо играет на втором этаже — его можно использовать в центре обороны.

Игорь Смольников — 70%

В игре с Францией Смольников вышел на замену и дал команде взрывную работу на бровке. В одной из атак игрок сделал голевую передачу. Взрывная работа — то, что нужно на евроуровне. С учетом того, что Фернандеса можно использовать в центре обороны (об этом уже открыто заявили два тренера: Слуцкий, работавший с Марио в ЦСКА, и Рашид Рахимов), наличие Смольников в заявке можно подразумевать.

Владислав Игнатьев — 30%

Игроком, вспахивающим правую бровку, может стать футболист «Локо» Владислав Игнатьев. Но при Черчесове он сыграл лишь три минуты! Выступить против Бразилии и Франции ему помешала травма. Шансы Смольникова, выходившего на поле восемь раз, на попадание в окончательную заявку выглядят предпочтительнее.

Юрий Жирков — 90%

Черчесов очень ценит исполнительность Жиркова. В одном из интервью наставник сборной России признался, что у него почти никогда нет вопросов к Жиркову по выполнению тренерский установок.

Так повелось еще со времен работы в московском «Динамо».

На левом фланге сборной России при Чечресова Жирков провел больше всех матчей — 14.

Константин Рауш — 41%

Рауш может добавить сборной России быстроты — он часто играет в одно-два касания. Обладает опасными передачами в штрафную. Черчесов задействовал Рауша в пяти матчах.

Дмитрий Комбаров — 41%

Комбаров регулярно играет за «Спартак». Тоже обладает опасной подачей. Умеет надежно играть в обороне, но тогда, как четко понимает свою задачу. Поставил Каррера его против Подберезкина в матче с «Рубином» — и Комбаров выключил оппонента. При Черчесове Комбаров сыграл в сборной семь матчей.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Схема 3−5−2 подразумевает наличие на поле трех центральных полузащитников. Если исходить из негласного правила «два человека на место», то Черчесову нужно выбрать шесть полузащитников для заявки. Но вероятно их окажется семь — можно пожертвовать одним нападающий, так как у нас нет забивных форвардов. Так можно сделать и с учетом альтернативного варианта — иногда мы играем по схеме 5−4−1.

Александр Головин — 99%

Основной полузащитник ЦСКА и сборной России. Его отмечают не только на родине, но и за ее пределами. После матча с нашей командой наставник Бразилии Тите и игрок этой команды Виллиан, не сговариваясь, отметили Головина. С учетом проблем нашей сборной в опорной зоне работоспособность Головина — то, что может нам помочь.

Александр Ерохин — 99%

Как и Кудряшов, Ерохин принял участие в 17 матчах из 18. Он нужен национальной команде не только в центре поля, но и на стандартах.

Денис Глушаков — 99%

Глушаков — не лучшая кандидатура для игры первым хавбеком перед защитниками: он может выключиться из игры в неподходящий момент. Но он полезен у чужой штрафной — благодаря подборам и дальним ударам. В чемпионском сезоне «Спартак» Денис забил сразу четыре гола ударами издали.

Далер Кузяев — 99%

До нынешнего сезона мы знали Далера, как хорошо разрушителя. Таким он зарекомендовал себя в «Тереке». В «Зените» игрок прокачал созидательные способности, забив четыре гола и сделав два результативных паса в 20 матчах премьер-лиги. Универсальный Кузяев сейчас видится не просто игроком сборной, но и футболистом старта. Только бы не подвели травмы.

Алан Дзагоев — 99%

Когда хавбек ЦСКА в строю, то неизменно привлекается в сборную России. К сожалению, травмы его беспокоят часто. Поэтому при Черчесове в национальной команде Дзагеов провел лишь шесть матчей.

Роман Зобнин — 99%

Когда Зобнин здоров, он вызывается в сборную. При Черчесове сыграл девять матчей и сделал две голевые передачи. Может как предложить себя в хорошей позиции партнерам, так и вывести товарища на удар.

Антон Миранчук — 70%

До этого сезона Антон Миранчук провел на поле в премьер-лиге лишь 83 минуты! Нынче же стал основным игроком «Локо» — 1477 минут на газоне в чемпионате России, в активе полузащитника два гола, пять голевые передач и два заработанных пенальти. Черчесов регулярно приглашает молодого игрока в сборную. Сборной России Миранчук нужен, так как может играть и в центре, и ближе к бровке (5−4−1).

По 1%: Магомед Оздоев, Роман Шишкин, Дмитрий Тарасов, Юрий Газинский, Денис Черышев, Олег Шатов, Сергей Петров, Павел Могилевец, Кирилл Панченко и Антон Швец.

Все перичисленные футболисты выходили на поле, пусть и редко. А Магомед Оздоев даже забил гол в ворота Румынии.

НАПАДАЮЩИЕ

Федор Смолов — 99%

Главная звезда сборной России на данный момент. И лучший бомбардир созыва Черчесова — семь голов в 13 матчах. Три из этих мячей нападающий отправил в ворота топовых сборных — сделал дубль в матче с Испанией и расстроил Францию.

Алексей Миранчук — 99%

Алексея отличает богатый атакующий арсенал: может разогнать атаку и завершить ее, способен как обыграть соперника, так и вывести партнера на удар или выйти на него сам. За два года забил за сборную России три гола и сделал два паса.

Антон Заболотный — 35%

Заболотного отличает работа на команду. Именно благодаря ему Смолов отправил мяч в сетку ворот Франции — увидев, что Смолов может забежать на дальнюю штангу, Заболотный мгновенно совершил рывок на ближнюю, переключив на себя внимание защитников. В таком нападающем Смолов нуждается. Когда не идет игра у «Краснодара», такие забеги к воротам совершает Классон.

Артем Дзюба — 35%

Есть шансы вернуться в сборную и у Артема Дзюбы. Причина — классные действия Смолова со второй линии атаки.

Как он забил два гола Испании? Включившись вторым темпом! Примерно та же история была против Франции — Смолов открывался, реагирую на действия Заболотного.

Дмитрий Полоз — 20%

13 матчей, два забитых гола и результативный пас — при Черчесове Полоз в сборной России не был пассажиром.

Александр Бухаров — 1%

Бухаров зажег в матче с Бельгией (3:3) — забил и сделал результативный пас. Но сейчас Александр нигде не играет — восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия. В новом сезоне игрок должен подписать контракт с «Рубином».

Максим Каннуников — 0,001%

Шесть матчей за сборную при Черчесове — ноль забитых мячей. Шансы Канникова сыграть на чемпионате мира ничтожно малы.

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Заявка сборной России на ЧМ-2018. Прогноз «Советского спорта»:

Вратари: Акинфеев (ЦСКА), Лунев («Зенит»), Габулов («Брюгге»).

Центральные защитники: Кудряшов, Гранат (оба — «Рубин»), Кутепов («Спартак»), Нойштедтер («Фенербахче»), Семенов («Ахмат»).

Латерали: Самедов («Спартак»), Смольников («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Жирков («Зенит»), Рауш («Динамо»).

Полузащитники: Головин, Дзагоев (оба — ЦСКА), Кузяев, Ерохин (оба — «Зенит»), Зобнин, Глушаков (оба — «Спартак»), Ан. Миранчук («Локомотив»).

Нападающие: Смолов («Краснодар»), Ал. Миранчук («Локомотив»), Заболотный («Зенит»).