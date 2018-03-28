Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз «Советского спорта»
«Советский спорт» прикидывает, какой может быть заявка сборной России на финальный турнир ЧМ-2018.
«Советский спорт» прикидывает, какой может быть заявка сборной России на финальный турнир ЧМ-2018.
Если вынести за скобки контрольный матч с «Динамо», который не фигурирует ни в каких сводках ФИФА, за два года Станислав Черчесов выпустил на поле 46 футболистов! В 18 матчах! От футболистов, которые играли, мы и оттолкнемся в нашем прогнозе. Также рассмотрим и тех, кто не сыграл ни минуты.
ВРАТАРИ
Станиславу Черчесову предстоит выбрать три вратаря — именно столько (ни больше, ни меньше) должны включать в заявку участники чемпионата мира. Вероятно, этот выбор будет самым простым.
Игорь Акинфеев — 99% (вероятность попадания в заявку)
Первый номер сборной России. Провел за национальную команду эпохи Черчесова 14 матчей из 18. Четырежды сыграл на ноль — с Новой Зеландией (2:0), Румынией (1:0), Ганой (1:0), Турцией (0:0) и Венгрией (3:0).
Андрей Лунев — 99%
Чаще других подменял Акинфеева — трижды. Это игры с Ираном (1:1), Испанией (3:3) и Францией (1:3).
Владимир Габулов — 75%
Ни разу не сыграл. Но с лета 2017 года регулярно привлекается в национальную команду. Плюс Габулова — опыт. Во много благодаря его надежной игре ЦСКА вышел в
Александр Селихов — 20%
Лишь в 2018 году был впервые вызван в сборную России, не провел за нее ни одного матча. В то же время является первым вратарем «Спартака» — второй команды чемпионата России.
Сослан Джанаев — 1%
Провел лишь один матч за сборную — против
Станислав Крицюк — 1%
Сыграл 32 минуты — в матче с Катаром (2:1). В нынешнем сезоне
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Основной схемой сборной России является вариант 3−5−2. Так наша команда играла против Бразилии и Франции. Этот модуль чаще всех других мы задействовал и прошлом сезоне. Как правило, тренеры включают в заявку по два игрока на позицию. Значит, у нас есть шесть оборонительных мест.
Федор Кудряшов — 99%
Лидер по числу матчей в сборной Черчесова — 17. Составлял основное сочетание с Васиным и Джикией, пока армеец и спартаковцы не получили травмы.
Владимир Гранат — 97%
За Граната опыт — выступал в Лиги чемпионов и в Лиге Европы. Плюс опыт игры в три защитника в системе Курбана Бердыева — в школе этого тренера сомневаться не приходится. При Черчесове сыграл за сборную два матча.
Илья Кутепов — 97%
После травмы Джикии является основным защитником «Спартака». При Черчесове в сборной сыграл семь матчей. Из защитников больше него провели только Джикия — 8, Васин -11 — и Кудряшов — 17.
Роман Нойштедтер — 90%
Во время матча Россия — Франция Слуцкий в эфире Первого канала отметил правильные тактические действия игрока. Правда, дважды он позволил Мбаппе убрать мяч по сильную ногу.
Андрей Семенов — 90%
Защитник, имеющий опыт игры как в схеме с тремя игрокам в центре, так и с двумя. Сейчас регулярно выходит на поле в футболке «Ахмата». Учитывая травмы Джикия и Васина, Семенов должен попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира. В сборной Черчесова сыграл три матча.
Руслан Камболов — 3%
На первые матчи без травмированных Джикии и Васина Черчесов вызвал сразу трех игроков «Рубина» — Кудряшова, Граната и Камболова. Все они регулярно играют в схеме с тремя защитниками. Но Камболов покинул сбор досрочно
Георгий Джикия — 3%
В середине января защитник «Спартака» Джикия получил травму крестообразных связок. Обычно восстановление занимает полгода. Но в Европе известны случаи, когда игроки восстанавливались раньше. Например, в прошлом сезоне Аркадиушу Милику потребовалось 4,5 месяца.
Василий Березуцкий — 1%
Березуцкий объявил о завершении карьеры в сборной. Шансы увидеть его на чемпионате мира минимальны.
Виктор Васин — 0,1%
У Васина ситуация труднее, чем у Джикии, — травму крестообразных связок он получил в середине февраля. Шансы на его участие в чемпионате мира минимальны.
Иван Новосельцев — 0,01%
Перейдя в «Зенит», Новосельцев пропал с радаров. Не обнаружили они его и после перехода игрока в «Арсенала» — в новой команде в состав он тоже не проходит. Черчесов выпускал его на поле в двух матчах.
Кто еще?
Есть еще как минимум два кандидата в сборную России, к услугам которых Черчесов еще не прибегал. Это Максим Беляев из «Арсенала» и Алексей Грицаенко из «Краснодара». Оба регулярно выступают в своих клубах. Помимо исполнения основных обязанностей они могут помочь на стандартах. В нынешнем сезоне на счету игроков по голу.
Если исходить из того, что сборная России будет играть в три защитника, а в заявку команды попадут по два игрока на каждую позицию, то как минимум одна позиция в линии обороны сейчас не проглядывается.
ФЛАНГОВЫЕ ИГРОКИ
На две фланговые позиции в сборной России сразу семь кандидатов! Нельзя исключать, что Станислав Черчесов включит в финальную заявку пять из них, так как Марио Фернандес может сыграть в центре обороны. Это особенно актуально в свете трудностей сборной России в оборонительной линии.
Александр Самедов — 99%
Бывают игроки, которые в сборной играют лучше, чем в клубе. В сборной Италии Антонио Конте таким футболистом был Эмануэле Джаккерини. У Станислава Черчесова таким является Александр Самедов. Он сыграл 15 матчей за национальную команду, уступив лишь Александру Ерохину и Федору Кудряшову — по 17.
Именно Самедов стал самым результативным игроком сборной Черчесова: трижды он забивал сам, шесть раз ассистировал партнерам, дважды с его передач забивались автоголы, дважды Александр делал предгоелвые передачи. Самедов приложил ногу сразу к четырем результативным штрафным!
Марио Фернандес — 99%
Если травмы не помешают Фернандесу, то он должен быть в заявке — в виду универсальности. Плюс он хорошо играет на втором этаже — его можно использовать в центре обороны.
Игорь Смольников — 70%
В игре с Францией Смольников вышел на замену и дал команде взрывную работу на бровке. В одной из атак игрок сделал голевую передачу. Взрывная работа — то, что нужно на евроуровне. С учетом того, что Фернандеса можно использовать в центре обороны (об этом уже открыто заявили два тренера: Слуцкий, работавший с Марио в ЦСКА, и Рашид Рахимов), наличие Смольников в заявке можно подразумевать.
Владислав Игнатьев — 30%
Игроком, вспахивающим правую бровку, может стать футболист «Локо» Владислав Игнатьев. Но при Черчесове он сыграл лишь три минуты! Выступить против Бразилии и Франции ему помешала травма. Шансы Смольникова, выходившего на поле восемь раз, на попадание в окончательную заявку выглядят предпочтительнее.
Юрий Жирков — 90%
Так повелось еще со времен работы в московском «Динамо».
На левом фланге сборной России при Чечресова Жирков провел больше всех матчей — 14.
Константин Рауш — 41%
Рауш может добавить сборной России быстроты — он часто играет в
Дмитрий Комбаров — 41%
Комбаров регулярно играет за «Спартак». Тоже обладает опасной подачей. Умеет надежно играть в обороне, но тогда, как четко понимает свою задачу. Поставил Каррера его против Подберезкина в матче с «Рубином» — и Комбаров выключил оппонента. При Черчесове Комбаров сыграл в сборной семь матчей.
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Схема 3−5−2 подразумевает наличие на поле трех центральных полузащитников. Если исходить из негласного правила «два человека на место», то Черчесову нужно выбрать шесть полузащитников для заявки. Но вероятно их окажется семь — можно пожертвовать одним нападающий, так как у нас нет забивных форвардов. Так можно сделать и с учетом альтернативного варианта — иногда мы играем по схеме 5−4−1.
Александр Головин — 99%
Основной полузащитник ЦСКА и сборной России. Его отмечают не только на родине, но и за ее пределами. После матча с нашей командой наставник Бразилии Тите и игрок этой команды Виллиан, не сговариваясь, отметили Головина. С учетом проблем нашей сборной в опорной зоне работоспособность Головина — то, что может нам помочь.
Александр Ерохин — 99%
Как и Кудряшов, Ерохин принял участие в 17 матчах из 18. Он нужен национальной команде не только в центре поля, но и на стандартах.
Денис Глушаков — 99%
Глушаков — не лучшая кандидатура для игры первым хавбеком перед защитниками: он может выключиться из игры в неподходящий момент. Но он полезен у чужой штрафной — благодаря подборам и дальним ударам. В чемпионском сезоне «Спартак» Денис забил сразу четыре гола ударами издали.
Далер Кузяев — 99%
До нынешнего сезона мы знали Далера, как хорошо разрушителя. Таким он зарекомендовал себя в «Тереке». В «Зените» игрок прокачал созидательные способности, забив четыре гола и сделав два результативных паса в 20 матчах
Алан Дзагоев — 99%
Роман Зобнин — 99%
Когда Зобнин здоров, он вызывается в сборную. При Черчесове сыграл девять матчей и сделал две голевые передачи. Может как предложить себя в хорошей позиции партнерам, так и вывести товарища на удар.
Антон Миранчук — 70%
До этого сезона Антон Миранчук провел на поле в
По 1%: Магомед Оздоев, Роман Шишкин, Дмитрий Тарасов, Юрий Газинский, Денис Черышев, Олег Шатов, Сергей Петров, Павел Могилевец, Кирилл Панченко и Антон Швец.
Все перичисленные футболисты выходили на поле, пусть и редко. А Магомед Оздоев даже забил гол в ворота Румынии.
НАПАДАЮЩИЕ
Федор Смолов — 99%
Главная звезда сборной России на данный момент. И лучший бомбардир созыва Черчесова — семь голов в 13 матчах. Три из этих мячей нападающий отправил в ворота топовых сборных — сделал дубль в матче с Испанией и расстроил Францию.
Алексей Миранчук — 99%
Алексея отличает богатый атакующий арсенал: может разогнать атаку и завершить ее, способен как обыграть соперника, так и вывести партнера на удар или выйти на него сам. За два года забил за сборную России три гола и сделал два паса.
Антон Заболотный — 35%
Заболотного отличает работа на команду. Именно благодаря ему Смолов отправил мяч в сетку ворот Франции — увидев, что Смолов может забежать на дальнюю штангу, Заболотный мгновенно совершил рывок на ближнюю, переключив на себя внимание защитников. В таком нападающем Смолов нуждается. Когда не идет игра у «Краснодара», такие забеги к воротам совершает Классон.
Артем Дзюба — 35%
Как он забил два гола Испании? Включившись вторым темпом! Примерно та же история была против Франции — Смолов открывался, реагирую на действия Заболотного.
Дмитрий Полоз — 20%
13 матчей, два забитых гола и результативный пас — при Черчесове Полоз в сборной России не был пассажиром.
Александр Бухаров — 1%
Бухаров зажег в матче с Бельгией (3:3) — забил и сделал результативный пас. Но сейчас Александр нигде не играет — восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия. В новом сезоне игрок должен подписать контракт с «Рубином».
Максим Каннуников — 0,001%
Шесть матчей за сборную при Черчесове — ноль забитых мячей. Шансы Канникова сыграть на чемпионате мира ничтожно малы.
Заявка сборной России на ЧМ-2018. Прогноз «Советского спорта»:
Вратари: Акинфеев (ЦСКА), Лунев («Зенит»), Габулов («Брюгге»).
Центральные защитники: Кудряшов, Гранат (оба — «Рубин»), Кутепов («Спартак»), Нойштедтер («Фенербахче»), Семенов («Ахмат»).
Латерали: Самедов («Спартак»), Смольников («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Жирков («Зенит»), Рауш («Динамо»).
Полузащитники: Головин, Дзагоев (оба — ЦСКА), Кузяев, Ерохин (оба — «Зенит»), Зобнин, Глушаков (оба — «Спартак»), Ан. Миранчук («Локомотив»).
Нападающие: Смолов («Краснодар»), Ал. Миранчук («Локомотив»), Заболотный («Зенит»).
Оптимальный состав (3−5−2): Акинфеев — Фернандес, Гранат, Кудряшов — Самедов, Ерохин, Головин, Кузяев, Жирков — Алексей Миранчук, Смолов.