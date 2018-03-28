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13:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Сформирована маршрутная сеть авиаперевозок во время ЧМ-2108

Маршрутная сеть состоит из 55 направлений, связывающих 11 городов-участников мундиаля.

Источник: Reuters

Росавиация сформировала маршрутную сеть авиаперевозок во время чемпионата мира по футболу-2018, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Маршрутная сеть авиарейсов состоит из 55 направлений, связывающих 11 городов-участников ЧМ-2018.

В программе перевозок во время ЧМ-2917 участвуют 18 авиакомпаний: «Азимут», «Алроса», «Аэрофлот», «Нордавиа», «Нордстар», «Победа», «Ред вингс», «Россия», «Руслайн», «Саратовские авиалинии», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», ЮВТ «Аэро», «ЮТэйр», «Якутия» и «Ямал».

Маршрутная сеть авиаперевозок связывает между собой все города России, принимающие матчи международного футбольного турнира.

В Росавиации уточнили, что единый график расписания рейсов российских авиаперевозчиков составляется с учетом расписания полетов авиакомпаний в летний период 2018 года.

Не исключено, что регулярные перевозчики не смогут полностью удовлетворить спрос на перевозку между городами России в период проведения матчей.

Поэтому, если возникнет необходимость увеличение количества авиарейсов во время ЧМ-2018, то Росавиация направит соответствующие запросы авиакомпаниям.

Окончательный график полётов будет согласован в начале летнего сезона.

Отмечается, что все рейсы выполняются в рамках стандартного утвержденного расписания.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день число заказанных паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года превысило 350 тысяч.

При этом 50% из всех паспортов болельщика ЧМ-2018 заказано гражданами иностранных государств. С 19 февраля работает Всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018. Она продолжит работу до завершения ЧМ-2018.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 145 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

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