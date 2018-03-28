Mirror поставил Россию на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018
Британское издание Mirror составило рейтинг сборных — участниц чемпионата мира-2018 на основе их последних матчей и истории выступлений на крупных турнирах.
Британское издание Mirror составило рейтинг сборных — участниц чемпионата мира-2018 на основе их последних матчей и истории выступлений на крупных турнирах.
По мнению издания, главным фаворитом мундиаля является сборная Германии, действующий обладатель трофея. Второе место в рейтинге заняла Испания, побеждавшая на чемпионате мира-2010 в ЮАР. Замкнула первую тройку Бразилия, пятикратный чемпион мира.
Сборная России заняла лишь 24-е место из 32. Её соперники по групповому этапе заняли следующие места: Уругвай — 7-е, Египет — 14-е, Саудовская Аравия — 32-е.
«Сборная России была на пике, когда достигла полуфинала чемпионата Европы-2008. После этого начался регресс. После неудачи на Евро-2016 они не вышли из группы на Кубке конфедераций в прошлом году, обыграв Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексики.
Главный тренер Станислав Черчесов использует схему с тремя защитниками и двумя нападающими — Фёдором Смоловым и Александром Кокориным. Их лучший игрок — полузащитник Александр Головин, но Уругвай и Египет точно не будут их бояться, несмотря на то что россияне — хозяева», — написал Mirror.