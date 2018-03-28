Журналист The Sun: Английские хулиганы не сунутся в Россию, они трусы

«К сожалению, есть группа болельщиков, которые позорят страну и вызывают отвращение к ней на постоянной основе. Для меня они худшее проявление британской культуры. Они — пивные лунатики по пятничным вечерам. Эти люди думают, что, как только они выезжают за пределы страны, перед ними загорается зелёный свет и можно вести себя ещё хуже.



Не думаю, что кто-то из них поедет в Россию. Они трусы. Они считают себя сильными, когда их не меньше сотни. Потом они видят, что такое по-настоящему жёсткие мужики, разворачиваются и убегают.



Посмотрите на флаги тех фанатов, что были в Амстердаме, и на города, которые они представляли. Там не было флагов “Ливерпуля”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэма” или “Арсенала”. Это были ребята из Гула, Ертлингборо и Нортгемптона. Англия — их клуб. Для них это выезд. Насколько я вижу, фанатов больших клубов среди них меньшинство», — цитирует Липтона Offtheball.com.