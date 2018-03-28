Журналист The Sun: Английские хулиганы не сунутся в Россию, они трусы
Заместитель спортивного редактора издания The Sun Мартин Липтон раскритиковал болельщиков сборной Англии.
Заместитель спортивного редактора издания The Sun Мартин Липтон раскритиковал болельщиков сборной Англии.
«К сожалению, есть группа болельщиков, которые позорят страну и вызывают отвращение к ней на постоянной основе. Для меня они худшее проявление британской культуры. Они — пивные лунатики по пятничным вечерам. Эти люди думают, что, как только они выезжают за пределы страны, перед ними загорается зелёный свет и можно вести себя ещё хуже.
Не думаю, что
Посмотрите на флаги тех фанатов, что были в Амстердаме, и на города, которые они представляли. Там не было флагов “Ливерпуля”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэма” или “Арсенала”. Это были ребята из Гула, Ертлингборо и Нортгемптона. Англия — их клуб. Для них это выезд. Насколько я вижу, фанатов больших клубов среди них меньшинство», — цитирует Липтона Offtheball.com.