Готовность стадионов ЧМ-2018 близка к стопроцентной

На первом этапе — с 30 января по 1 февраля — специалисты проинспектировали стадион в Санкт-Петербурге, а также московские «Лужники» и «Спартак», на втором — с 1 по 3 февраля — арены в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани. С 20 по 26 марта делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.

«Состояние готовности в целом очень хорошее. На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов — переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», — сказал по итогам визита директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

ТАСС рассказывает о стадионах ЧМ-2018 и приводит точные сведения о том, как они готовятся к главному футбольному событию четырехлетия.

Москва, стадион «Лужники»

Текущий статус стадиона: Масштабная реконструкция крупнейшей арены страны, построенной в 1956 году, началась в 2013 году. В рамках строительных работ были убраны легкоатлетические дорожки — после реконструкции стадион станет чисто футбольным. Кроме того, была увеличена площадь крыши. Новые «Лужники» уже приняли два статусных товарищеских матча сборной России (против Аргентины и Бразилии) и полностью готовы к чемпионату мира.

Что было на месте стадиона: В начале 1950-х годов на месте спортивного комплекса, в который входит Большая спортивная арена «Лужники», находились просторная асфальтированная площадь и ветхие здания. Почва в районе стройки была заболочена, ее пришлось поднять на полметра.

Первый матч: 11 ноября 2017 года в товарищеском матче сборная России проиграла аргентинцам со счетом 0:1, стадион посетили 78 750 зрителей.

Вместимость: 81 006 зрителей (во время ЧМ-2018). Изначальная вместимость стадиона, открывшегося в 1956 году, составляла 103 000 мест. После реконструкции к летним Олимпийским играм 1980 года она была сокращена до 96 000 мест. В преддверии 850-летия Москвы в 1997 году на арене появилась крыша, а скамейки были заменены на пластиковые сиденья, в результате чего вместимость сократилась до 84 745 мест. К финалу Лиги чемпионов 2008 года стадион был модернизирован еще раз — так, на трибуне С появились ВИП-места, из-за чего вместимость арены стала еще меньше — 78 360 зрителей.

Рекорд посещаемости: Максимальное число зрителей посетило «Лужники» 2 ноября 1958 года — на финале Кубка СССР между московскими «Спартаком» и «Торпедо» собралось 110 000 человек. Победили тогда красно-белые со счетом 1:0. Что касается истории «Лужников» после 1997 года, то самым посещаемым стал матч 9 октября 1999 года Россия — Украина (1:1), на котором побывали 84 000 болельщиков.

Стоимость реконструкции: 24 млрд рублей.

Важные матчи: Финал Олимпиады-1980 между сборными ГДР и Чехословакии (0:1), финал Кубка УЕФА — 1998/99 между итальянской «Пармой» и французским «Марселем» (3:0), финал Лиги чемпионов — 2007/08 между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти). «Лужники» будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа: Россия — Саудовская Аравия (14 июня), Германия — Мексика (17 июня), Португалия — Марокко (20 июня), Дания — Франция (26 июня), встречи 1/8 и ½ финала, а также финал.

Стадион «Санкт-Петербург»

Текущий статус: Строительство арены на Крестовском острове началось летом 2007 года и было завершено в конце декабря 2016-го. Первые официальные матчи на стадионе прошли в рамках чемпионата страны — местный «Зенит» принял екатеринбургский «Урал» (22 апреля) и грозненский «Терек» (7 мая). В этом сезоне «Зенит» проводит на Крестовском острове все домашние матчи.

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона имени С. Кирова. Вместимость старого стадиона до реконструкции составляла 100 000 мест, после ее завершения в рамках подготовки к Олимпийским играм 1980 года — 72 000 мест.

Первый матч: 22 апреля 2017 года в матче чемпионата России по футболу санкт-петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». Встречу посетили около 20 тысяч зрителей. Игра запомнилась, в частности, тем, что у «Урала» были удалены с поля три игрока, что стало рекордом российских чемпионатов.

Вместимость: 68 134 зрителя.

Рекорд посещаемости: Финал Кубка конфедераций Чили — Германия собрал 57 268 зрителей.

Стоимость строительства: 41,7 млрд рублей.

Важные матчи: Стадион принял четыре игры Кубка конфедераций, включая матч-открытие и финал. В 2018 году на арене состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира: Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня), а также матчи 1/8 финала, полуфинал и встречу за третье место. В 2020 году стадион на Крестовском острове примет четыре матча чемпионата Европы, включая один четвертьфинал.

Сочи, стадион «Фишт»

Текущий статус: Стадион построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на нем состоялись церемонии открытия и закрытия Игр. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 000 до 45 000 мест. 2 мая на стадионе прошел финал Кубка России, в котором «Локомотив» со счетом 2:0 одолел «Урал».

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте поселка Марлинский в Имеретинской низменности, где, в частности, проживали и староверы. Большая часть его жильцов была переселена во вновь созданный поселок Некрасовское.

Первый матч: 28 марта 2017 года сборные России и Бельгии сыграли со счетом 3:3 в товарищеском матче.

Вместимость: 45 000 зрителей (после Кубка конфедераций и ЧМ-2018 за счет демонтирования временных трибун — 40 000 зрителей).

Рекорд посещаемости: Около 40 000 зрителей (на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 7 и 23 февраля 2014 года). Матч сборных России и Бельгии собрал 39 000 зрителей.

Стоимость реконструкции: 3,5 млрд рублей.

Важные матчи: 2 мая 2017 года в Сочи прошел финал Кубка России в котором «Локомотив» со счетом 2:0 одолел «Урал». На стадионе «Фишт» прошли три матча группового этапа и полуфинал Кубка конфедераций 2017 года. Во время чемпионата мира в Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня), также город город примет матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Москва, стадион «Спартак»

Текущий статус: Стадион активно эксплуатируется уже четвертый год. Первый камень в его основание был заложен еще 2 июня 2007 года. Предполагалось, что арена откроется уже через два-три года, однако мировой финансовый кризис и бюрократические проволочки затянули строительство. В итоге арена была открыта в сентябре 2014 года. Это единственный стадион из всех арен ЧМ-2018, на строительство которого не потрачено ни рубля бюджетных средств.

Что было на месте стадиона: До начала строительных работ на месте стадиона располагался Тушинский аэродром.

Первый матч: 5 сентября 2014 года. Московский «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» (1:1). Этой игрой спартаковский стадион открылся официально. А вот первый тестовый матч на арене состоялся 30 августа — в нем сыграли ветераны клуба.

Вместимость: 45 000 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 43 298 зрителей).

Рекорд посещаемости: 44 884 зрителя (29 октября 2016 года, 12-й тур чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, 3:1).

Стоимость строительства: 14,5 млрд рублей.

Важные матчи: На стадионе проводились матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года, в частности, именно на нем россияне одержали важнейшую победу над шведами (1:0) и гарантировали себе выход на Евро, одолев черногорцев (2:0). «Спартак» в мае прошлого года отметил на арене чемпионство, а осенью сыграл в Лиге чемпионов. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций-2017, включая игру за третье место. На чемпионате мира 2018 года арена примет четыре матча группового этапа: Аргентина — Исландия (16 июня), Польша — Сенегал (19 июня), Бельгия — Тунис (23 июня) и Бразилия — Сербия (27 июня), а также одну игру 1/8 финала турнира.

«Казань-Арена»

Текущий статус: Строительство стадиона было завершено летом 2013 года. С момента открытия арена успела принять летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи «Рубина» в чемпионате, Кубке страны и еврокубках, а также встречи Кубка конфедераций.

Что было на месте стадиона: На месте арены был пустырь.

Первый матч: 17 августа 2014 года в матче чемпионата России казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Вместимость: 45 379 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 44 779 зрителей).

Рекорд посещаемости: 41 585 зрителей — одинаковая посещаемость была на матче Лиги Европы между российским «Рубином» и английским «Ливерпулем» 5 ноября 2015 года (0:1), а затем на встрече группового этапа Кубка конфедераций Россия — Мексика (1:2).

Стоимость строительства: 14 млрд рублей.

Важные матчи: В мае 2016 года на стадионе прошел финал Кубка России («Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:1). В рамках Кубка конфедераций 2017 года на стадионе прошли три встречи группового этапа и полуфинал. Также «Казань-Арена» примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Франция — Австралия (16 июня), Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Германия — Южная Корея (27 июня) а также, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

«Екатеринбург-Арена»

Текущий статус: Арена была введена в эксплуатацию 28 февраля.

Что было на месте стадиона: На месте арены располагался Центральный стадион, от которого остался только фасад 1953 года постройки, являющийся памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. Масштабная реконструкция арены к мировому первенству началась в 2015 году.

Первый матч: «Урал» все три тестовых матча на «Екатеринбург-Арене» проведет в рамках чемпионата РФПЛ. «Урал» встретится с «Рубином» (1 апреля), московским «Спартаком» (15 апреля) и пермским «Амкаром» (6 мая).

Вместимость: 35 036 зрителей. После чемпионата мира будут демонтированы временные трибуны, и вместимость снизится до 23 тыс. человек.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость реконструкции: 12,7 млрд рублей.

Важные матчи: В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

«Самара-Арена»

Текущий статус: Строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика. «Администрация города и руководство стадиона обещают, что до конца апреля все работы будут завершены. С их стороны потребуются огромные усилия, чтобы завершить все работы, а мы не видим причин, чтобы это было невозможным. Мы ожидаем сдачи стадиона в эксплуатацию в конце апреля и проведения тестовых матчей», — сказал во время визита Смит.

Что было на месте стадиона: На земле, выделенной под строительство арены, располагался заброшенный Радиоцентр.

Первый матч: «Крылья Советов» проведут тестовые игры на «Самара-Арене» в рамках первенства ФНЛ. 28 апреля самарцы сыграют с воронежским «Факелом», 6 мая — с краснодарской «Кубанью», 11 мая — с саранской «Мордовией».

Вместимость: 44 395 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 18,2 млрд рублей.

Важные матчи: Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и ¼ финала турнира.

«Ростов-Арена»

Текущий статус: Стадион введен в эксплуатацию 17 марта.

Что было на месте стадиона: Арена возводится на левом берегу Дона на искусственном острове, специально насыпанном на этом месте.

Первый матч: «Ростов» три тестовых матча на «Ростов-Арене» сыграет в рамках чемпионата РФПЛ. 15 апреля «Ростов» встретится с клубом «СКА-Хабаровск», 29 апреля — с «Тосно», 13 мая — с екатеринбургским «Уралом».

Вместимость: 45 000 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 19,8 млрд рублей.

Важные матчи: На групповом этапе турнира в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

«Мордовия-Арена»

Текущий статус: «По стадиону есть еще вопросы определенные, которые нам предстоит решить, но в целом готовность очень хорошая. Стадион очень впечатляет», — так за неделю до инспекционного визита готовность арены оценил вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.

Что было на месте стадиона: Земля, на которой строится стадион, была болотистой. В той местности располагались частные дома. Их владельцы были переселены в жилой комплекс, построенный рядом со стадионом.

Первый матч: «Мордовия» три тестовых матча сыграет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне Урал — Приволжье. 21 апреля «Мордовия» сыграет с «Зенит-Ижевском», 4 мая с — КАМАЗом из Набережных Челнов, 16 мая — с «Сызранью-2003».

Вместимость: 44 149 зрителя.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 15,8 млрд рублей.

Важные матчи: В Саранске пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).

Стадион «Нижний Новгород»

Текущий статус: 23 марта стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. «Визуально готовность неплохая, но и помимо этого был доклад руководства строительного процесса, и по готовности уже на наш взгляд серьезных рисков мы не видим по срокам», — заявил незадолго до этого министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Что было на месте стадиона: Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока. Раньше на этом месте был пустырь.

Первый матч: Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 15 апреля. В нем сыграют местный «Олимпиец» и санкт-петербургский «Зенит-2» в рамках 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Все 15 тысяч билетов, отведенных на эту игру, уже проданы.

Вместимость: 45 335 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 16,2 млрд рублей.

Важные матчи: В Нижнем Новгороде состоятся четыре встречи группового этапа: Швеция — Южная Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Стадион «Калининград»

Текущий статус: 23 марта стадиону в Калининграде было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого главной задачей стало благоустройство прилегающей территории.

Что было на месте стадиона: Остров Октябрьский, на котором был построен стадион, долгое время не использовался для застройки. Власти решили заняться облагораживанием территории после определения места возведения арены.

Первый матч: В матче открытия арены 11 апреля сыграют калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Изначально планировалось реализовать на эту игру 10 000 билетов, но из-за огромного спроса было принято решение увеличить квоту еще на 5000. «Балтика» станет участником всех трех официальных тестовых матчей (еще два пройдут 21 апреля и 12 мая).

Вместимость: 35 010 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 17,3 млрд рублей.

Важные матчи: В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

«Волгоград-Арена»

Текущий статус: Стадион должен быть сдан в эксплуатацию до 21 апреля, когда пройдет первый тестовый матч.

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона «Центральный». Вместимость старого стадиона составляла 40 000 мест, в 2000-е она была сокращена до 12 000.

Первый матч: Волгоградский «Ротор» в рамках первенства ФНЛ сыграет с «Лучом-Энергией» (21 апреля), «Крыльями Советов» (2 мая). Кроме того, одним из тестовых матчей на «Волгоград-Арене» будет финал текущего розыгрыша Кубка России, который пройдет 9 мая.

Вместимость: 45 000 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 16,2 млрд рублей.