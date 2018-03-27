Система выкатывания поля стадиона «Санкт-Петербург» заработает в апреле

Система выката поля стадиона «Санкт-Петербург» не могла функционировать по причине того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр, возведенный к прошлогоднему Кубку конфедераций.

«Сейчас медиацентр демонтирован, с точки зрения выкатывания поля все возвращено в проектное положение. Теперь коллегам, эксплуатирующим стадион, необходимо дождаться стабильной плюсовой температуры, чтобы не испортить газон. Тогда можно будет спокойно его выкатывать», — сказал Мутко.

«Думаю, это произойдет не раньше середине апреля. Технологически все готово», — сказал Мутко.

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников ранее сообщал, что перенос медиацентра обошелся в 250 млн рублей.

Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей.