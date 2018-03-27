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19:26 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Сборные будут под полной защитой во время ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Команды стран — участниц чемпионата мира по футболу в России будут находиться под полной защитой, опасаться им нечего. Об этом ТАСС по телефону заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, посетивший во вторник тренировочные базы и площадки, которые во время турнира будут использовать сборные Англии и Хорватии.

Команда Англии во время чемпионата мира будет базироваться в курортном поселке Репино рядом с Санкт-Петербургом, Хорватии — в поселке Рощино в Ленинградской области.

«Есть гарантии правительства России для всех сборных, в том числе и англичан. Меры безопасности будут серьезно повышены. Никому не надо опасаться, особенно командам, которые будут под полной защитой и обеспечены всем необходимым», — сказал Мутко.

«В Репино прекрасный четырехзвездочный отель, со всеми возможностями. Думаю, что условия для сборной Англии будут очень комфортными. Всего в десяти минутах тренировочная площадка в Зеленогорске, которая произвела очень сильное впечатление. Там останется хорошее наследие, там будет размещаться детская школа по футболу», — отметил вице- премьер.

В Репино уже все готово, чтобы встретить сборную Англии, в Рощино тренировочная площадка будет готовка к концу апреля. «Сборная Хорватии будет проживать в камерном, живописном месте. Расстояние до тренировочной площадки немного больше, но там расположен новый, по сути, стадион. Поэтому условия тоже будут комфортными для тренировок», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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