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18:26 (мск), источник: ТАСС

Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Тренировочные площадки в Ростове-на-Дону, где во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут заниматься сборные, введут в эксплуатацию до середины апреля. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

«У нас три тренировочные площадки, которые могут быть задействованы в чемпионате мира, три тренировочные площадки при базах размещения команд. Площадки при базах размещения команд ни одна команда не выбрала, поэтому они задействованы не будут. Но мы их будем в сроки, установленные программой, завершать, никаких рисков я не вижу. Задействованы будут наши тренировочные площадки — действующий стадион “Олимп-2”, где идет сейчас текущий ремонт, стадион “Локомотив”, который до конца месяца уже будет введен в эксплуатацию, стадион СКА планируется до середины апреля также ввести в эксплуатацию», — пояснил он.

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Как сообщалось, первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, сдана в городе Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах «Труд» (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако во время ЧМ-2018 они задействованы не будут.

После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на- Дону. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.

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