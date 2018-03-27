Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля

«У нас три тренировочные площадки, которые могут быть задействованы в чемпионате мира, три тренировочные площадки при базах размещения команд. Площадки при базах размещения команд ни одна команда не выбрала, поэтому они задействованы не будут. Но мы их будем в сроки, установленные программой, завершать, никаких рисков я не вижу. Задействованы будут наши тренировочные площадки — действующий стадион “Олимп-2”, где идет сейчас текущий ремонт, стадион “Локомотив”, который до конца месяца уже будет введен в эксплуатацию, стадион СКА планируется до середины апреля также ввести в эксплуатацию», — пояснил он.

Как сообщалось, первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, сдана в городе Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах «Труд» (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако во время ЧМ-2018 они задействованы не будут.

После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.