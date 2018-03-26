AFP: В матче с Францией и на ЧМ-2018 Акинфеев должен будет показать, что демоны его покинули

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание голкипер остается непререкаемым первым номером в своей стране и является отличным вратарем. Однако в предстоящем матче с Францией, а затем и на чемпионате мира он должен реабилитироваться за неудачную игру на ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке Конфкедераций-2017. Добавим, что в игре с Францией место в воротах сборной России займет голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

«Ошибавшийся на ЧМ-2014, бессильный на Евро-2016 и виновный в неудаче на Кубке конфедераций, Игорь Акинфеев, порой подвергался издевательствам за рубежом, — пишет AFP. — Одгнако он остается непререкаемым первым номером в России — страны, которую никогда не хотел покидать.

Последний бастион ЦСКА будет выступать за сборную России на домашнем чемпионате мира. С крупными международными турнирами у него связаны горькие воспоминания…

После ошибки на ЧМ-2014 тогдашний тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что абсолютно не думает о смене вратаря, так как Акинфеев — один из лучших вратарей мира. Слуцкий, сменивший итальянца, сделал Игоря капитаном команды. Черчесов, который пришел после Евро-2016, подтвердил его статус.