AFP: В матче с Францией и на ЧМ-2018 Акинфеев должен будет показать, что демоны его покинули
Французское информационное агентство AFP в преддверии товарищеского матча Россия — Франция, который пройдет 27 марта в
Французское информационное агентство AFP в преддверии товарищеского матча Россия — Франция, который пройдет 27 марта в
Как отмечает издание голкипер остается непререкаемым первым номером в своей стране и является отличным вратарем. Однако в предстоящем матче с Францией, а затем и на чемпионате мира он должен реабилитироваться за неудачную игру на ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке Конфкедераций-2017. Добавим, что в игре с Францией место в воротах сборной России займет голкипер «Зенита» Андрей Лунев.
«Ошибавшийся на ЧМ-2014, бессильный на Евро-2016 и виновный в неудаче на Кубке конфедераций, Игорь Акинфеев, порой подвергался издевательствам за рубежом, — пишет AFP. — Одгнако он остается непререкаемым первым номером в России — страны, которую никогда не хотел покидать.
После ошибки на ЧМ-2014 тогдашний тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что абсолютно не думает о смене вратаря, так как Акинфеев — один из лучших вратарей мира. Слуцкий, сменивший итальянца, сделал Игоря капитаном команды. Черчесов, который пришел после Евро-2016, подтвердил его статус.
В России критикуют главного тренера сборной за подбор игроков, но Акинфеев ни у кого сомнений не вызывает. Несмотря на это, в матче с Францией и особенно на ЧМ-2018 Акинфеев должен будет показать, что демоны его покинули.