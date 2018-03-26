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16:28 (мск), источник: ТАСС

США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2026 году

ТАСС, 26 марта. США, Канада и Мексика подали объединенную заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на проведение чемпионата мира в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Источник: Reuters

Также заявку на проведение мирового первенства в ФИФА отправило Марокко.

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Теперь заявки будет рассматривать специальная рабочая группа ФИФА, которая посетит все страны, претендующие на организацию турнира. Даты визитов рабочей группы будут определены позднее. Отчеты об оценке заявок будут опубликованы в открытом доступе, как и каждый шаг процесса выбора страны-хозяйки.

«Я занимаюсь оценкой заявок в различных сферах на протяжении 20 лет, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. — Пусть кто-то попробует назвать организацию, которая проведет процесс выборов справедливее, объективнее и прозрачнее, чем ФИФА проведет выборы страны-хозяйки ЧМ-2026. ФИФА подверглась серьезной критике за то, как организация в прошлом выбирала хозяев чемпионатов. Наше обязательство — учесть ошибки и не оставить места для субъективности и каких-либо сомнений в справедливости принятого решения, поэтому правила выборов являются ясными, прозрачными и сделаны в соответствии с самыми высокими стандартами этики».

Марокко может стать второй африканской страной в истории, которая примет чемпионат мира. Впервые в истории мировых первенств турнир прошел в Африке в ЮАР в 2010 году. В Северной Америке чемпионат проходил трижды. В 1970 и в 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м — США, Канада никогда не становилась страной-хозяйкой чемпионата мира.

Как ранее сообщал Инфантино, голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне на конгрессе в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год. Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

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