Количество билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде увеличат до 15 тыс

«Губернатор Антон Алиханов принял решение о дополнительном выпуске 5 тысяч билетов на тестовый матч 11 апреля», — сказал ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, добавив, что это «снимет ажиотаж вокруг первого матча на новом стадионе, а также позволит оградить истинных болельщиков от перекупщиков билетов».

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Первый тестовый матч на арене ЧМ в Калининграде местная «Балтика» проведет с клубом «Крылья Советов» из Самары в 32-м туре Футбольной национальной лиги.

Изначально на этот матч планировалось продать 10 тысяч билетов стоимостью 100, 200 и 350 рублей. Первая партия из 3,5 тысяч билетов была распродана в минувшую пятницу, 23 марта, за считанные часы, в понедельник в кассы поступили еще 6,5 тыс. билетов, за которыми еще до открытия касс образовались очереди. И эти билеты, как отметили в «Балтике», были проданы за несколько часов. Дополнительные 5 тыс. билетов появятся в продаже до конца этой недели.

Тестовые матчи на калининградском стадионе, построенном на острове Октябрьский, пройдут также 21 апреля и 12 мая. В минувшую пятницу арена в Калининграде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. И сейчас, по словам Алиханова, «в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона».