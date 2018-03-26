Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
Ксения Собчак поддержала «девочку в розовом» из Волоколамска
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Уэльс0
Уругвай1
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Все события
Месси выбрал Неймару новый клуб
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
Названа причина смерти Сергея Мавроди
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
15:16 (мск), источник: ТАСС

Все гостиницы к ЧМ-2018 в Калининграде будут открыты к 1 мая

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Все гостиницы, которые строятся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут открыты для приема посетителей с 1 мая. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

«Регион взял на себя обязательства относительно средств размещения. Две гостиницы уже введены в эксплуатацию, и еще по двум завершаются работы — номера уже мебелируются. С 1 мая они уже будут запущены для приема посетителей», — рассказал Рольбинов.

Читайте также
Калининград готовится принимать англичан так же, как болельщиков других сборных на ЧМ

11 апреля стадион в Калининграде примет первый тестовый матч, в котором сыграют клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — местная «Балтика» и самарские «Крылья Советов». «Что касается улично-дорожной сети на первом тестовом матче, то она будет использована полностью, за исключением восточной эстакады. Она не будет готова к тестовому матчу, сегодня мы эту тему обсуждали. Стоит задача завершить работы ко второму тестовому мероприятию (21 апреля — прим. ТАСС)», — отметил Рольбинов.

«Параллельно будут вестись работы по благоустройству прилегающей территории, в частности засев травы», — добавил Рольбинов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Обойти американца: Карякин тянется к шахматной короне
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь