Все гостиницы к ЧМ-2018 в Калининграде будут открыты к 1 мая

«Регион взял на себя обязательства относительно средств размещения. Две гостиницы уже введены в эксплуатацию, и еще по двум завершаются работы — номера уже мебелируются. С 1 мая они уже будут запущены для приема посетителей», — рассказал Рольбинов.

Читайте также Калининград готовится принимать англичан так же, как болельщиков других сборных на ЧМ

11 апреля стадион в Калининграде примет первый тестовый матч, в котором сыграют клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — местная «Балтика» и самарские «Крылья Советов». «Что касается улично-дорожной сети на первом тестовом матче, то она будет использована полностью, за исключением восточной эстакады. Она не будет готова к тестовому матчу, сегодня мы эту тему обсуждали. Стоит задача завершить работы ко второму тестовому мероприятию (21 апреля — прим. ТАСС)», — отметил Рольбинов.

«Параллельно будут вестись работы по благоустройству прилегающей территории, в частности засев травы», — добавил Рольбинов.