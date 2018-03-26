Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Уэльс0
Уругвай1
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Все события
Скоро сами будете строить: в Сети ответили на обход Украины СП-2
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Очевидец в Кемерово: охранники мешали детям спасаться из здания
Выпрыгнувшие из окон горящего ТЦ подростки выжили
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
14:40 (мск), источник: ТАСС

Калининград готовится принимать англичан так же, как болельщиков других сборных на ЧМ

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Власти Калининграда не ведут какой-то особой подготовки к приезду болельщиков сборной Англии на матч чемпионата мира по футболу 2018 года с бельгийцами. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

Источник: РИА "Новости"

В прошлый четверг голландская полиция задержала около 90 английских фанатов за общественные беспорядки перед товарищеским матчем, который прошел в Амстердаме и завершился победой англичан со счетом 1:0.

Читайте также
ФИФА: Операционный визит показал очень хорошую готовность России к ЧМ-2018

В СМИ сообщалось, что болельщики бросали бутылки в полицию, обливали пивом и бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу, а также купались в каналах.

«Нам очень повезло с играми. Встреча англичан с бельгийцами станет одной из самых интересных. Мы ведем работу с генконсульствами и Бельгии, и Англии, обсуждаем введение превентивных мер для болельщиков. С одной стороны, перед нами стоит задача обеспечения безопасности, с другой — комфорта для болельщиков», — отметил Рольбинов.

«Никаких особых требований для англичан или испанцев, хорватов или сербов. Правила поведения на территории РФ для всех одинаковы. Никому не возбраняется купаться в наших водоемах — там, где это разрешено. Там, где не разрешено, будем помогать следить за безопасностью, чтобы с болельщиками ничего не произошло», — добавил он.

Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Обойти американца: Карякин тянется к шахматной короне
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь