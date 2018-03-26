Wi-Fi на сочинском стадионе «Фишт» будет доступен одновременно 45 тыс. пользователей
СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Более 45 тыс. пользователей одновременно смогут получить доступ в интернет через
СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Более 45 тыс. пользователей одновременно смогут получить доступ в интернет через
«Общая вместимость и объем единовременных подключений к
Он уточнил, что с точки зрения связи и технологий информационной безопасности, которые он курирует, «Фишт» полностью готов к чемпионату, и болельщики могут не переживать о безопасности и качестве связи. «Проверку на прочность мы прошли и на Кубке конфедераций (часть матчей в 2017 году принял Сочи — прим. ТАСС), и стадион показал себя с самой лучшей стороны», — отметил Швец.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).