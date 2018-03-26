Wi-Fi на сочинском стадионе «Фишт» будет доступен одновременно 45 тыс. пользователей

«Общая вместимость и объем единовременных подключений к Wi-Fi — более 45 тыс. пользователей (стадион “Фишт” вмещает 40 тыс. зрителей — прим. ТАСС). Есть основания полагать, что нахождение болельщиков будет и комфортным с точки зрения бесперебойной связи, и безопасной, потому что система видеонаблюдения, система информационной безопасности здесь построена на самом высоком уровне», — сказал Швец.

Читайте также Посол ЧМ-2018 Нуну Гомеш посетил чемпионат России по бобслею и совершил спуск в бобе

Он уточнил, что с точки зрения связи и технологий информационной безопасности, которые он курирует, «Фишт» полностью готов к чемпионату, и болельщики могут не переживать о безопасности и качестве связи. «Проверку на прочность мы прошли и на Кубке конфедераций (часть матчей в 2017 году принял Сочи — прим. ТАСС), и стадион показал себя с самой лучшей стороны», — отметил Швец.

Вице-губернатор добавил, что для системы безопасности на стадионе установлены 2 тыс. камер. По его словам, для запуска работы системы информационной безопасности «остались штрихи» — предстоит завершить пусконаладочные работы. Этот процесс завершится до середины мая, а 30 мая объект будет передан Международной федерации футбола (ФИФА).