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14:02 (мск), источник: Р-Спорт

Оргкомитет ЧМ и ФИФА выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

КАЛИНИНГРАД, 26 мар — РИА Новости. Организационный комитет «Россия-2018» в лице генерального директора Алексей Сорокина, а также ФИФА в лице директора департамента по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

«Хотелось выразить слова соболезнования всем пострадавшим, погибшим в трагедии в Кемерово. Действительно, это большая утрата», — сказал Сорокин журналистам во время инспектирования стадиона в Калининграде.

«Хотел бы начать с искренних соболезнований. Мы всей душой с теми, кто пострадал в этой трагедии в Кемерово», — добавил Смит.

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