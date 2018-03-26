Оргкомитет ЧМ и ФИФА выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

«Хотелось выразить слова соболезнования всем пострадавшим, погибшим в трагедии в Кемерово. Действительно, это большая утрата», — сказал Сорокин журналистам во время инспектирования стадиона в Калининграде.