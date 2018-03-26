Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
Оргкомитет ЧМ и ФИФА выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
КАЛИНИНГРАД, 26 мар — РИА Новости. Организационный комитет «Россия-2018» в лице генерального директора Алексей Сорокина, а также ФИФА в лице директора департамента по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово.