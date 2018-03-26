Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
Фруктовые соки назвали опасными
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Уэльс0
Уругвай0
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка1
Антигуа и Барбуда1
Все события
"Контрольный в голову": политолог о фразе Путина насчёт украинцев
Савченко обратилась с прошением к Путину
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
14:01 (мск), источник: ТАСС

ФИФА: Операционный визит показал очень хорошую готовность России к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Седьмой операционный визит совместной делегации Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018» показал очень хорошую готовность российских городов к чемпионату мира 2018 года. Об этом журналистам заявил директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

Калининград стал заключительной точкой финального этапа седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета на стадионы чемпионата мира. На прошлой неделе делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск и Нижний Новгород.

«Состояние готовности в целом очень хорошее. Есть ряд моментов, которые мы по многим городам отметили. Они везде разные, там просто предстоит проделать больше работы», — отметил Смит.

«Для таких больших проектов, как чемпионат мира, дьявол в деталях. На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов, переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», — добавил Смит.

Окончательные итоги визита будут подведены после возвращения делегации в Москву. «Мы составим список городов, список вопросов и будем напряженно работать с местными оргкомитетами над подготовкой к тестовым играм», — сказал Смит.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
СМИ: «Локомотив» заинтересован в переходе игрока «Гамбурга»
Черчесов рассказал, почему в сборную РФ не вызывается Аршавин
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь