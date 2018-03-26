ФИФА: Операционный визит показал очень хорошую готовность России к ЧМ-2018

Калининград стал заключительной точкой финального этапа седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета на стадионы чемпионата мира. На прошлой неделе делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск и Нижний Новгород.

«Состояние готовности в целом очень хорошее. Есть ряд моментов, которые мы по многим городам отметили. Они везде разные, там просто предстоит проделать больше работы», — отметил Смит.

«Для таких больших проектов, как чемпионат мира, дьявол в деталях. На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов, переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», — добавил Смит.

Окончательные итоги визита будут подведены после возвращения делегации в Москву. «Мы составим список городов, список вопросов и будем напряженно работать с местными оргкомитетами над подготовкой к тестовым играм», — сказал Смит.