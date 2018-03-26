В Совфеде назвали Ростов-на-Дону одним из лидеров по инфраструктуре среди городов ЧМ-2018
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/.
«Ростов — один из лидеров по сдаче объектов, инфраструктуре, он будет одним из лидеров среди
«Важно, что растет пассажиропоток в аэропорту, люди стали чаще посещать Ростов, — продолжил член Совета Федерации. — В городской больнице новое оборудование, там повышают уровень персонала, в итоге летальных исходов крайне мало, Ростов один из лидеров в стране по этим показателям».
Кутепов подчеркнул, что проблема бездомных животных не повлияет на проведение чемпионата мира. «Эта проблема возникла не вчера и не сегодня, она появилась давно. Что касается Ростова, то у них есть питомник на триста животных, правда они не успеют сделать новый до чемпионата, но территория под него уже есть. При этом никакой эвтаназии, никакого отстрела на улице нет, так что тяжело укладывается в голове, как эта проблема может повлиять на проведение чемпионата мира», — сказал он.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.