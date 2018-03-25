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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Васильков: Лечение Зобнина не займёт больше месяца. На чемпионат мира поедет

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника Романа Зобнина, которую он получил на тренировке национальной команды.

Источник: РИА "Новости"

У игрока было диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава.

«Хорошо, что это случилось не на том колене, на котором у Зобнина были «кресты». Если у Ромы частичный разрыв мениска, то лечение займёт около месяца. Можно лечить консервативно, можно хирургическим вмешательством. Но это не страшно, чемпионат мира он не должен пропустить.

А если это просто повреждение без разрыва, то можно его оставить под наблюдением реабилитолога. Делать снимки и смотреть, как идёт восстановление. В таком случае Зобнин пропустит около двух-трёх недель, — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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