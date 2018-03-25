Васильков: Лечение Зобнина не займёт больше месяца. На чемпионат мира поедет

«Хорошо, что это случилось не на том колене, на котором у Зобнина были «кресты». Если у Ромы частичный разрыв мениска, то лечение займёт около месяца. Можно лечить консервативно, можно хирургическим вмешательством. Но это не страшно, чемпионат мира он не должен пропустить.