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13:36 (мск), источник: ТАСС

ФИФА довольна ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) удовлетворены ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

«Сегодня мы (в рамках комиссии — прим. ТАСС) сосредоточились на стадионе. Ожидаем его введения в эксплуатацию в самое ближайшее время. Многое сделано, остались последние штрихи, все будет готово к чемпионату мира. На нас произвело сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался возможностью реализовать инфраструктурные проекты (в рамках подготовки к ЧМ-2018 — прим. ТАСС)», — сказал Смит.

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Он отметил, что финал Кубка России 9 мая в Волгограде позволит протестировать степень готовности арены к чемпионату мира.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал 20 марта в Екатеринбурге. В среду делегация осмотрела арену в Самаре, в четверг — стадион в Саранске, в субботу посетила стадион в Нижнем Новгороде. В воскресенье представители ФИФА побывали на «Волгоград-Арене». Последним объектом для проверки в рамках этой инспекции является стадион в Калининграде, который инспекторы ФИФА посетят 26 марта.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

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