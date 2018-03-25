ФИФА довольна ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к ЧМ-2018

«Сегодня мы (в рамках комиссии — прим. ТАСС) сосредоточились на стадионе. Ожидаем его введения в эксплуатацию в самое ближайшее время. Многое сделано, остались последние штрихи, все будет готово к чемпионату мира. На нас произвело сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался возможностью реализовать инфраструктурные проекты (в рамках подготовки к ЧМ-2018 — прим. ТАСС)», — сказал Смит.

Он отметил, что финал Кубка России 9 мая в Волгограде позволит протестировать степень готовности арены к чемпионату мира.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал 20 марта в Екатеринбурге. В среду делегация осмотрела арену в Самаре, в четверг — стадион в Саранске, в субботу посетила стадион в Нижнем Новгороде. В воскресенье представители ФИФА побывали на «Волгоград-Арене». Последним объектом для проверки в рамках этой инспекции является стадион в Калининграде, который инспекторы ФИФА посетят 26 марта.