Более шести тысяч билетов продано за два дня на первый тестовый матч на «Волгоград-Арене»

Источник: РИА "Новости"

«Первый из трех тестовый матчей на “Волгоград-Арене” пройдет между волгоградским “Ротором” и приморскими клубом “Луч-Энергия” 21 апреля. Продажа билетов уже запущена. Она проходит через билетную систему клуба “Ротор”. За первые два дня мы реализовали более шести тысяч билетов», — сказал Глазков.

Он отметил, что открыта продажа билетов и на второй тестовый матч между «Ротором» и самарским клубом «Крылья Советов», который пройдет 2 мая.

Согласно информации на сайте клуба «Ротор-Волгоград», цена на билеты начинается от 50 рублей в фан-сектор до 500 рублей в секторе повышенной комфортности.