Более шести тысяч билетов продано за два дня на первый тестовый матч на «Волгоград-Арене»

«Первый из трех тестовый матчей на “Волгоград-Арене” пройдет между волгоградским “Ротором” и приморскими клубом “Луч-Энергия” 21 апреля. Продажа билетов уже запущена. Она проходит через билетную систему клуба “Ротор”. За первые два дня мы реализовали более шести тысяч билетов», — сказал Глазков.
Он отметил, что открыта продажа билетов и на второй тестовый матч между «Ротором» и самарским клубом «Крылья Советов», который пройдет 2 мая.
Согласно информации на сайте клуба «Ротор-Волгоград», цена на билеты начинается от 50 рублей в фан-сектор до 500 рублей в секторе повышенной комфортности.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).