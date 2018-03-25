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13:20 (мск), источник: ТАСС

Более шести тысяч билетов продано за два дня на первый тестовый матч на «Волгоград-Арене»

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. билетов продано на первый тестовый матч на построенной к чемпионату мира по футболу «Волгоград-Арене» за два дня. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-аташе футбольного клуба «Ротор-Волгоград» Аркадий Глазков.

Источник: РИА "Новости"

«Первый из трех тестовый матчей на “Волгоград-Арене” пройдет между волгоградским “Ротором” и приморскими клубом “Луч-Энергия” 21 апреля. Продажа билетов уже запущена. Она проходит через билетную систему клуба “Ротор”. За первые два дня мы реализовали более шести тысяч билетов», — сказал Глазков.

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Он отметил, что открыта продажа билетов и на второй тестовый матч между «Ротором» и самарским клубом «Крылья Советов», который пройдет 2 мая.

Согласно информации на сайте клуба «Ротор-Волгоград», цена на билеты начинается от 50 рублей в фан-сектор до 500 рублей в секторе повышенной комфортности.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

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