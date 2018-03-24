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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Хеа, тер Штеген и Рейна раскритиковали мяч ЧМ-2018

Вратари сборной Испании Давид Де Хеа и Пепе Рейна, а также голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказали недовольство официальным мячом чемпионата мира-2018.

Источник: Reuters

Все трое назвали поведение мяча непредсказуемым и призвали улучшить его до старта турнира — 14 июня.

Накануне сборные Германии и Испании провели товарищеский матч (1:1). Де Хеа и тер Штеген отыграли всю встречу, Рейна не принимал участия в игре.

— Готов поспорить, вы хотите, чтобы на предстоящем чемпионате мира было забито как минимум 35 голов дальними ударами, — приводит AS слова Рейны. — С этим мячом просто невозможно работать. Он покрыт пластиковой пленкой, из-за которой его сложно удержать. Разработчики должны изменить мяч, пока еще есть время.

— У вратарей будет много проблем с этим мячом, — сказал Де Хеа. — Он действительно странный. Его могли бы сделать намного лучше.

— Мяч мог бы быть и получше, он очень много виляет, — заметил тер Стеген. — Но я думаю, нам просто придется привыкнуть к нему как можно скорее, пока не стартовал чемпионат мира. У нас нет другого выбора.

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