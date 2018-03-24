Де Хеа, тер Штеген и Рейна раскритиковали мяч ЧМ-2018
Вратари сборной Испании Давид Де Хеа и Пепе Рейна, а также голкипер сборной Германии
Вратари сборной Испании Давид Де Хеа и Пепе Рейна, а также голкипер сборной Германии
Все трое назвали поведение мяча непредсказуемым и призвали улучшить его до старта турнира — 14 июня.
Накануне сборные Германии и Испании провели товарищеский матч (1:1). Де Хеа и тер Штеген отыграли всю встречу, Рейна не принимал участия в игре.
— Готов поспорить, вы хотите, чтобы на предстоящем чемпионате мира было забито как минимум 35 голов дальними ударами, — приводит AS слова Рейны. — С этим мячом просто невозможно работать. Он покрыт пластиковой пленкой,
— У вратарей будет много проблем с этим мячом, — сказал Де Хеа. — Он действительно странный. Его могли бы сделать намного лучше.
— Мяч мог бы быть и получше, он очень много виляет, — заметил тер Стеген. — Но я думаю, нам просто придется привыкнуть к нему как можно скорее, пока не стартовал чемпионат мира. У нас нет другого выбора.