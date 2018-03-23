Стадион ЧМ-2018 в Калининграде получил разрешение на ввод в эксплуатацию
ТАСС, 23 марта. Стадион в Калининграде, на котором будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается в
ТАСС, 23 марта. Стадион в Калининграде, на котором будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается в
«23 марта стадиону в Калининграде, на котором летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказано в сообщении ведомства.
Тестовые матчи на калининградском стадионе пройдут 11 апреля, 21 апреля и 12 мая. Ранее сообщалось, что первый матч на поле нового стадиона пройдет между «Балтикой» и немецким «Шальке» 22 марта, но игра была перенесена
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).