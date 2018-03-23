Стадион ЧМ-2018 в Калининграде получил разрешение на ввод в эксплуатацию

«23 марта стадиону в Калининграде, на котором летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказано в сообщении ведомства.

Тестовые матчи на калининградском стадионе пройдут 11 апреля, 21 апреля и 12 мая. Ранее сообщалось, что первый матч на поле нового стадиона пройдет между «Балтикой» и немецким «Шальке» 22 марта, но игра была перенесена из-за холодной погоды.