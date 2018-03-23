Ари готов сыграть на чемпионате мира за сборную России в паре со Смоловым

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он мог сыграть в паре с Федором Смоловым​.

— Конечно, никто не желает травм другим игрокам, однако теперь у меня дбольше шансов попасть в сборную России, — цитирует Ари oglobo.globo.com. — Я мог бы играть вторым нападающим, как делал это в «Краснодаре» и «Спартаке». Когда дело касается чемпионата мира, то самое важное — это играть.

Мой российский паспорт также поможет клубу задействовать больше легионеров. Мечта сыграть на чемпионате мира появилась совсем недавно.