Ари готов сыграть на чемпионате мира за сборную России в паре со Смоловым

По его словам, он мог сыграть в паре с Федором Смоловым.
— Конечно, никто не желает травм другим игрокам, однако теперь у меня дбольше шансов попасть в сборную России, — цитирует Ари oglobo.globo.com. — Я мог бы играть вторым нападающим, как делал это в «Краснодаре» и «Спартаке». Когда дело касается чемпионата мира, то самое важное — это играть.
Мой российский паспорт также поможет клубу задействовать больше легионеров. Мечта сыграть на чемпионате мира появилась совсем недавно.
На прошлой неделе я подписал оставшиеся документы. Теперь постараюсь пробиться в сборную через клуб. Я должен заслужить вызов. Буду очень рад, если меня пригласят сыграть на чемпионате мира.