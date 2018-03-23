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17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ари готов сыграть на чемпионате мира за сборную России в паре со Смоловым

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари, который в ближайшее время должен получить российский паспорт, выразил мнение, что в связи с травмой Александра Кокорина у него есть шансы попасть в сборную России на чемпионат мира.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он мог сыграть в паре с Федором Смоловым​.

— Конечно, никто не желает травм другим игрокам, однако теперь у меня дбольше шансов попасть в сборную России, — цитирует Ари oglobo.globo.com. — Я мог бы играть вторым нападающим, как делал это в «Краснодаре» и «Спартаке». Когда дело касается чемпионата мира, то самое важное — это играть.

Мой российский паспорт также поможет клубу задействовать больше легионеров. Мечта сыграть на чемпионате мира появилась совсем недавно.

На прошлой неделе я подписал оставшиеся документы. Теперь постараюсь пробиться в сборную через клуб. Я должен заслужить вызов. Буду очень рад, если меня пригласят сыграть на чемпионате мира.

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