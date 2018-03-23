Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Бразильцы лучше всех играют на чемпионатах мира
За всю историю у них лучшая статистика.
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За всю историю у них лучшая статистика.
Сборная Бразилии проиграла всего 17% всех своих матчей на чемпионатах мира. 83% матчей бразильцы выигрывали или играли ничью.
Ни одна другая команда не может похвастаться такой статистикой.
Сейчас сборная Бразилии, как и многие другие команды, активно готовится к Чемпионату мира в России. Он стартует уже через 83 дня.
Там бразильцы могут улучшить свою статистику. Или наоборот.