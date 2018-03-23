Бразильцы лучше всех играют на чемпионатах мира

Сборная Бразилии проиграла всего 17% всех своих матчей на чемпионатах мира. 83% матчей бразильцы выигрывали или играли ничью.



Ни одна другая команда не может похвастаться такой статистикой.



Сейчас сборная Бразилии, как и многие другие команды, активно готовится к Чемпионату мира в России. Он стартует уже через 83 дня.



Там бразильцы могут улучшить свою статистику. Или наоборот.