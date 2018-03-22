Саутгейт: Без проблем поехал бы в Россию на ЧМ-2018 в качестве болельщика
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о России.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о России.
«В прошлом году я был на Кубке конфедераций. В Россию приехали около 15 тыс. фанатов из Чили, которые создали невероятную атмосферу. Это было похоже на чемпионат мира.
Расизм в России? Мне кажется не совсем корректно говорить о расизме в России, когда у нас самих есть эта проблема. Мы продолжаем указывать пальцем на Россию, но для начала нам нужно навести порядок в своём доме.
Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что сборная Англии не поедет на предстоящий чемпионат мира. Мы помним о безопасности и не переживаем по этому поводу.
Поехал бы ли я в Россию, если был бы болельщиком? Я бы хотел поехать. Я уже бывал в России, мне невероятно комфортно в этой стране. Но для каждого человека это индивидуально. Нынешняя ситуация не помешала бы мне поехать, — приводит слова Саутгейта BBC.