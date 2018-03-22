Саутгейт: Без проблем поехал бы в Россию на ЧМ-2018 в качестве болельщика

Источник: AFP 2018

«В прошлом году я был на Кубке конфедераций. В Россию приехали около 15 тыс. фанатов из Чили, которые создали невероятную атмосферу. Это было похоже на чемпионат мира.

Расизм в России? Мне кажется не совсем корректно говорить о расизме в России, когда у нас самих есть эта проблема. Мы продолжаем указывать пальцем на Россию, но для начала нам нужно навести порядок в своём доме.

Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что сборная Англии не поедет на предстоящий чемпионат мира. Мы помним о безопасности и не переживаем по этому поводу.