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22:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородская область получит еще 645 млн на строительство метро к ЧМ-2018

Нижегородская область получит еще 645,5 млн рублей на завершение строительства станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, которая возводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Источник: РИА "Новости"

Дополнительные средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ согласно соответствующему распоряжению— пояснил врио губернатора региона Глеб Никитин.

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Он заверил, что мониторинг проведения строительных работ осуществляется в ежедневном режиме, выделение средств позволит завершить станцию в запланированные сроки.

Напомним, на этой неделе Никитин провел выездное совещание на строящейся станции метро — отметил врио нижегородского губернатора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2015 года по результатам конкурса был определен подрядчик строительства — ООО «Строительная компания «Управление строительства-620». Стоимость строительства была снижена с первоначальных 12,7 до 10,4 млрд рублей.

Расчетный пассажиропоток станции «Стрелка» составит: во время проведения чемпионата мира по футболу — 25−30 тыс. пассажиров в сутки; после проведения чемпионата — 8−12 тыс. пассажиров в сутки.

Станция «Стрелка» — один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры, подготовленной к ЧМ-2018.

13 марта замглавы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев говорил, что готовность станции составляет 77%, напоминает НИА «Нижний Новгород».

15 марта и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин отмечал, что степень готовности объекта — 94%.

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