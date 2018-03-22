Нижегородская область получит еще 645 млн на строительство метро к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Дополнительные средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ согласно соответствующему распоряжению— пояснил врио губернатора региона Глеб Никитин.

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Он заверил, что мониторинг проведения строительных работ осуществляется в ежедневном режиме, выделение средств позволит завершить станцию в запланированные сроки.

Напомним, на этой неделе Никитин провел выездное совещание на строящейся станции метро — отметил врио нижегородского губернатора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2015 года по результатам конкурса был определен подрядчик строительства — ООО «Строительная компания «Управление строительства-620». Стоимость строительства была снижена с первоначальных 12,7 до 10,4 млрд рублей.

Расчетный пассажиропоток станции «Стрелка» составит: во время проведения чемпионата мира по футболу — 25−30 тыс. пассажиров в сутки; после проведения чемпионата — 8−12 тыс. пассажиров в сутки.

Станция «Стрелка» — один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры, подготовленной к ЧМ-2018.

13 марта замглавы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев говорил, что готовность станции составляет 77%, напоминает НИА «Нижний Новгород».