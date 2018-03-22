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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?

Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто еще не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.

Источник: AFP 2018

Журналисты известного итальянского издания Sport Mediaset составили рейтинг молодых и талантливых футболистов, которые должны принять участие в чемпионате мира в России. Он называется «5 талантов, которые могут нас удивить». В рейтинг попали игроки младше 23 лет. Одного вы уже знаете — это Александр Головин.

В списке нет знакомых имён вроде Килиана Мбаппе, Габриэла Жезуса и Лероя Зане. Смысл рейтинга был в том, чтобы представить игроков, которые пока недостаточно хорошо известны в Европе и не играют в больших европейских клубах. Так мы можем увидеть, с кем в Италии сравнивают Головина.

Источник: AFP 2018

4. Федерико Вальверде, 19 лет. Уругвай

Играет за «Депортиво». Цена 3 млн евро (Transfermarkt).

Самый странный участник рейтинга. Вальверде 19 лет, прошлый сезон он провёл в молодёжной команде «Реала», а летом был отпущен в аренду в «Депортиво», чтобы получить игровую практику. Действительно, в Ла-Корунье он стал играть. Центральный полузащитник 19 раз выходил в Примере (11 раз в старте) и ещё поиграл в Кубке Испании. Пока без особого успеха.

Тренер Пепе Мель долго не мог определиться с базовой схемой и костяком команды. Он чередовал 4−4−2, 4−2−3−1 и 4−3−3, а Вальверде поиграл на позициях центрального полузащитника, «десятки» и даже вингера. Он ни разу не забил, не отдал ни одного голевого паса. Судя по статистике, Федерико довольно агрессивен для своего возраста: его практически нельзя пройти на дриблинге (третий в команде по этому показателю).

Выходя на замену, он редко отмечается результативными действиями, зато, играя в старте, демонстрирует показатели топ-опорника. Шесть отборов и перехватов против «Бильбао», три в следующем матче с «Малагой», четыре через неделю против «Атлетико». После того как тренером «Депортиво» стал Кларенс Зеедорф, Федерико перестал выходить в старте, а потом получил травму колена, от которой сейчас восстанавливается. Так почему он в этом списке?

Возможно, из-за сборной. В сборной Федерико дебютировал в сентябре, но уже успел четыре раза выйти в основном составе и забить гол. Он играет в центре поля рядом с Матиасом Весино. Вальверде — игрок обоймы у Оскара Табареса и даже если не выходил на поле, в последние месяцы получал вызов.

Источник: AFP 2018

3. Вильфред Ндиди, 21 год. Нигерия

Играет за «Лестер». Цена 18 млн евро (Transfermarkt).

Ндиди — тот футболист, которого больше всего не хватило Клаудио Раньери в прошлом сезоне, когда всё разваливалось. Скучал Марез, медлил Варди, но это не могло сравниться с кратером в центре поля, образовавшемся после ухода Н’Голо Канте. Его работу стало просто некому выполнять. Зимой в Бельгии в срочном порядке был куплен молодой Ндиди, но пока он адаптировался, Раньери уволили. При Шекспире отношение лидера к делу волшебным образом изменилось, и «Лестер» выдал победную серию, во время которой Ндиди уже был игроком основы.

Он игрок основы и сейчас, у Клода Пюэля. Через Ндиди «Лестер» строит атаки: с 50 пасами за игру нигериец лучший в команде. Но главный вклад он вносит, конечно, не в организацию атак, а в разрушение. Почти шесть отборов и перехватов за матч, большое количество тактических фолов и в общей сложности 18 единоборств за 90 минут… тут Канте может умилённо вздохнуть. Да, Ндиди справился.

Неудивительно, что им интересуется «Ливерпуль». Если Эмре Джан уйдёт, никто лучше нигерийца не сможет подчищать за центр поля за Наби Кейта, которого летом ждут на «Энфилде». После переезда в Англию Вильфред закрепился и в сборной. Сейчас он игрок старта.

Источник: AFP 2018

2. Димитри Оберлен, 20 лет. Швейцария

Играет за «Базель». Цена 4 млн евро (Transfermarkt).

Оберлен принадлежит «Зальцбургу», но играет в аренде за «Базель». Получается отлично: в 20 лет он уже имеет неплохой опыт в Лиге чемпионов. Тренер Рафаэль Вики ротировал состав, выпуская в чемпионате чаще ван Волфсвинкеля, а в ЛЧ — Оберлена. Нападающий отметил дебют в стартовом составе и заодно свой 20-й день рождения дублем в ворота «Бенфики» и заработанным пенальти. Потом огорчил Акинфеева, а в последнем туре группового раунда ещё раз забил «Бенфике». Четыре гола на 530 минут игрового времени (меньше шести полных матчей) — неплохой результат для первого сезона в главном клубном турнире.

В чемпионате он чаще выходит на замену, но тоже успел забить четыре гола. Стоит отметить, что Вики использует его не только на острие, но и в качестве вингера, а в Кубке однажды поставил в центр полузащиты.
Оберлин забил один из голов в ЛЧ головой, но в целом играет в воздухе неудачно (20% выигранных единоборств). Он правша, часто идёт в дриблинг и так же часто теряет мяч — под прессингом он пока тушуется. Да и над техникой надо поработать (это слова тренера «Базеля»). Оберлин — единственный в списке, кому пока не гарантировано место на чемпионате мира. Правда, не сказать, что у его конкурента, Хариса Сеферовича из «Бенфики», сезон складывается удачно.

Источник: AFP 2018

1. Ирвин Лосано, 22 года. Мексика

Играет за ПСВ. Цена 22 млн евро (Transfermarkt).

Лосано — единственный из всех, кого в Европе неплохо знают. Техничный вингер только летом перебрался в Европу из Мексики, но за него вели борьбу сразу несколько команд. В том числе «Сельта» и «Арсенал». Испанская газета AS даже сообщила, что переход в «Сельту» уже завершён — но мексиканец в итоге достался ПСВ.

Кстати, в России о нём узнали чуть ли не раньше, чем в Европе. Это его гол в ворота сборной России на Кубке конфедераций принёс Мексике победу.

В чемпионате Голландии ПСВ уверенно лидирует, а в ПСВ лучший — как раз Лосано. Он одновременно лучший бомбардир и лучший ассистент в команде. В еврокубках он, правда, не засветился: ПСВ вылетел от «Осиека» в квалификации и даже не попал в Лигу Европы. Лосано тогда только перешёл: это были его первые матчи за команду. Но он адаптировался довольно быстро и начал забивать ещё в августе.

Лосано — типичный креативный игрок из Южной Америки (хотя на самом деле он из Центральной). Быстро работает с мячом, недисциплинированный, часто передерживает мяч. В первую очередь недисциплинированный. В 23 матчах в Эредивизии у него два прямых удаления. Вы удивитесь, но оба — в матче с «Херенвеном». В гостевом матче Ирвин прыгнул сопернику в ноги прямой ногой, во втором отмахнулся и попал по лицу. Это была вторая дисквалификация, поэтому срок увеличили. Ирвин пропустил месяц. Так что его неплохая статистика (21 гол+пас в 23 матчах) могла быть ещё лучше. Осталось научиться справляться с нервами, и всё будет готово для очередного большого трансфера из Голландии.

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