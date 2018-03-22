Сербия выступила против бойкота ЧМ-2018
Руководство балканской страны не будет участвовать в политических провокациях вокруг мундиаля и приедет в Россию.
Руководство балканской страны не будет участвовать в политических провокациях вокруг мундиаля и приедет в Россию.
Белград выступил против бойкота чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Об этом «Известиям» рассказал посол Сербии в РФ Славенко Терзич. Несмотря на уже поддержанные рядом стран призывы Лондона к политикам и официальным лицам на Западе игнорировать мундиаль, Белград не пойдет на поводу у тех, кто пытается испортить спортивный праздник.
Хотя Сербия и поставила своей главной внешнеполитической целью вступление в Евросоюз, зарабатывать очки за счет России на этом пути балканская страна не намерена. После обвинений в адрес Москвы в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля Лондон пытается всячески уговорить другие страны устроить политический бойкот ЧМ-2018, который пройдет этим летом в 11 российских городах. Большинство европейских участников мирового первенства взяли в этом вопросе паузу, допустив, что не отправят в Россию представителей своего руководства. Однако Сербия выступила категорически против любого бойкота и пообещала не только спортивное, но и политическое присутствие на ЧМ-2018.
— Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам, — заявил «Известиям» посол Республики Сербия в России Славенко Терзич. —
Возможность политического бойкота ЧМ-2018 уже рассматривают власти Великобритании, Исландии и Польши. Также к подобному шагу Лондон пытается подтолкнуть руководство Франции и Германии. И хотя французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель пока не решились поддержать Туманный Альбион, «европейская солидарность» всё же может сыграть свою роль. При этом главный кандидат на присоединение к Евросоюзу — Сербия считает некорректным устраивать политические демарши за счет спортивных соревнований.
— Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы, — продолжил Славенко Терзич. — От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч
Известный сербский футболист, защитник белградского клуба «Црвена Звезда» Душан Анджелкович уверен, что политические провокации не помешают России успешно провести чемпионат мира.
— Как футболист, долгое время выступавший в России, я очень рад, что Кубок мира пройдет именно в этой стране, — признался «Известиям»
На призывы ряда стран бойкотировать ЧМ-2018 довольно резко отреагировали в Российском футбольном союзе (РФС).
— Разговоры Запада о бойкоте мундиаля — настоящая истерия, — сказал «Известиям» первый
Футбольная тема, кстати, обсуждалась и на последних переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сербского коллеги Ивицы Дачича во время февральского визита главы МИД РФ в Белград. В знак дружбы министр иностранных дел Сербии даже подарил шефу российской дипломатии футболку национальной команды с десятым номером на спине.