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01:19 (мск), источник: Известия

Сербия выступила против бойкота ЧМ-2018

Руководство балканской страны не будет участвовать в политических провокациях вокруг мундиаля и приедет в Россию.

Источник: Известия

Белград выступил против бойкота чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Об этом «Известиям» рассказал посол Сербии в РФ Славенко Терзич. Несмотря на уже поддержанные рядом стран призывы Лондона к политикам и официальным лицам на Западе игнорировать мундиаль, Белград не пойдет на поводу у тех, кто пытается испортить спортивный праздник.

Хотя Сербия и поставила своей главной внешнеполитической целью вступление в Евросоюз, зарабатывать очки за счет России на этом пути балканская страна не намерена. После обвинений в адрес Москвы в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля Лондон пытается всячески уговорить другие страны устроить политический бойкот ЧМ-2018, который пройдет этим летом в 11 российских городах. Большинство европейских участников мирового первенства взяли в этом вопросе паузу, допустив, что не отправят в Россию представителей своего руководства. Однако Сербия выступила категорически против любого бойкота и пообещала не только спортивное, но и политическое присутствие на ЧМ-2018.

— Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам, — заявил «Известиям» посол Республики Сербия в России Славенко Терзич. — Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России. Сербская сборная сыграет матчи в Самаре, Екатеринбурге, а также в Москве. И, конечно, главный для нас матч пройдет в Москве, ведь там наша команда сыграет с Бразилией.

Возможность политического бойкота ЧМ-2018 уже рассматривают власти Великобритании, Исландии и Польши. Также к подобному шагу Лондон пытается подтолкнуть руководство Франции и Германии. И хотя французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель пока не решились поддержать Туманный Альбион, «европейская солидарность» всё же может сыграть свою роль. При этом главный кандидат на присоединение к Евросоюзу — Сербия считает некорректным устраивать политические демарши за счет спортивных соревнований.

— Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы, — продолжил Славенко Терзич. — От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия-Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу.

Известный сербский футболист, защитник белградского клуба «Црвена Звезда» Душан Анджелкович уверен, что политические провокации не помешают России успешно провести чемпионат мира.

— Как футболист, долгое время выступавший в России, я очень рад, что Кубок мира пройдет именно в этой стране, — признался «Известиям» экс-игрок сборной Сербии Анджелкович. — Чемпионат мира — это грандиозный праздник не только для самих участников турнира, но и для огромного количества болельщиков со всего света, любящих футбол. Уверен, Россия великолепно справится с организацией мундиаля и всё пройдет на самом высоком уровне. Я сам и многие мои соотечественники планируем посетить вашу страну этим летом, хочу сходить на несколько матчей сборных России и Сербии, поддержать их. Разговоры о бойкоте мундиаля даже не хочется обсуждать, так как футбол должен быть вне политики.

На призывы ряда стран бойкотировать ЧМ-2018 довольно резко отреагировали в Российском футбольном союзе (РФС).

— Разговоры Запада о бойкоте мундиаля — настоящая истерия, — сказал «Известиям» первый вице-президент РФС, легендарный футболист Никита Симонян. — Хочется обратиться ко всем, кто намеревается бойкотировать турнир: успокойтесь, чемпионат мира в России состоится и пройдет великолепно и без вашего присутствия. Мы очень хотим видеть в нашей стране среди участников мундиаля все отобравшиеся на него сборные, но сам турнир совершенно ничего не потеряет, если чиновники и руководители тех же Великобритании, Польши и других стран, втягивающих спорт в политические провокации, не приедут в Россию. Если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приедет на ЧМ, то от этого проиграет только она сама. К счастью, это никак не повлияет на спортивную составляющую, так как Мэй не выходит в стартовом составе сборной Англии.

Футбольная тема, кстати, обсуждалась и на последних переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сербского коллеги Ивицы Дачича во время февральского визита главы МИД РФ в Белград. В знак дружбы министр иностранных дел Сербии даже подарил шефу российской дипломатии футболку национальной команды с десятым номером на спине.

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 Сербия выступила против бойкота ЧМ-2018
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