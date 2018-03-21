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21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Англии предпримет меры, чтобы избежать отравления во время ЧМ-2018

Сборная Англии отравит в Россию целый ряд продуктов для потребления во время чемпионата мира — 2018. У делегации национальной команды также будут специалисты, которым предстоит проверять еду в связи «с отравлением российского шпиона» в Великобритании, сообщает The Sun.

Источник: AFP 2018

По информации издания, в числе продуктов, которые англичане планируют привести из дома, кексы Jaffa Cakes, печёные бобы, томатный соус, шоколад, английская горчица и чайные пакетики. Руководство национальной команды уже подтвердило, что отправит в Россию группу поваров за неделю до прилёта команды с целью проверки продуктов в связи «со скандалом с отравлением шпиона».

«Вся продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — сообщил источник из Футбольной ассоциации Англии (FA).

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Власти страны обвинили в организации покушения Россию.

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