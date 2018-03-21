Сборная Англии предпримет меры, чтобы избежать отравления во время ЧМ-2018

Источник: AFP 2018

По информации издания, в числе продуктов, которые англичане планируют привести из дома, кексы Jaffa Cakes, печёные бобы, томатный соус, шоколад, английская горчица и чайные пакетики. Руководство национальной команды уже подтвердило, что отправит в Россию группу поваров за неделю до прилёта команды с целью проверки продуктов в связи «со скандалом с отравлением шпиона».

«Вся продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — сообщил источник из Футбольной ассоциации Англии (FA).