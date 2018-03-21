Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Улыбающийся новорожденный стал звездой соцсетей (фото)
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР1
Ангола1
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
22.03
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
22.03
Таиланд
Габон
Все события
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
Ибрагимовичу грозит наказание за сотрудничество с букмекером
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
19:28 (мск), источник: Р-Спорт

Борис Джонсон считает неправильной идею не ехать сборной Англии на ЧМ в Россию

ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает неправильной идею отказаться сборной Англии по футболу от участия в чемпионате мира в России.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне обвинений России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сказала, что в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. При этом было уточнено, что речи о бойкоте чемпионата не идет, сборная Англии будет участвовать в соревнованиях.

«Будет неправильно их (спортсменов — ред.) наказывать, будет очень жаль… Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились (к чемпионату мира — ред.) в том, что касается вопроса безопасности», — сказал Джонсон в среду, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам.

Читайте также
Мэй: МИД Великобритании беспокоится о безопасности болельщиков во время ЧМ в России

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва обвинения категорически отрицает. На фоне скандала отношения двух стран резко ухудшились.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Англии сыграет с Тунисом (18 июня в Волгограде), Панамой (24 июня в Нижнем Новгороде) и Бельгией (28 июня в Калининграде).

Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
Ибрагимовичу грозит наказание за сотрудничество с букмекером
WADA довольно работой по восстановлению РУСАДА, но не темпами
Американский журнал признал россиянку лучшей легкоатлеткой мира
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Зидан одобрил покупку Левандовского
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь