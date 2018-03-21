Борис Джонсон считает неправильной идею не ехать сборной Англии на ЧМ в Россию
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает неправильной идею отказаться сборной Англии по футболу от участия в чемпионате мира в России.
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает неправильной идею отказаться сборной Англии по футболу от участия в чемпионате мира в России.
На прошлой неделе премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне обвинений России в причастности к отравлению
«Будет неправильно их (спортсменов — ред.) наказывать, будет очень жаль… Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились (к чемпионату мира — ред.) в том, что касается вопроса безопасности», — сказал Джонсон в среду, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам.
В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Англии сыграет с Тунисом (18 июня в Волгограде), Панамой (24 июня в Нижнем Новгороде) и Бельгией (28 июня в Калининграде).