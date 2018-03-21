Борис Джонсон считает неправильной идею не ехать сборной Англии на ЧМ в Россию

Источник: AP 2018

На прошлой неделе премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне обвинений России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сказала, что в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. При этом было уточнено, что речи о бойкоте чемпионата не идет, сборная Англии будет участвовать в соревнованиях.

«Будет неправильно их (спортсменов — ред.) наказывать, будет очень жаль… Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились (к чемпионату мира — ред.) в том, что касается вопроса безопасности», — сказал Джонсон в среду, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам.

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В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва обвинения категорически отрицает. На фоне скандала отношения двух стран резко ухудшились.