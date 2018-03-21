Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами
Женщина похудела на 100 кг ради дочки
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
19:00
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР1
Ангола1
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины
Фиджи
Все события
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
17:58 (мск), источник: Р-Спорт

Благоустройство территории вокруг арены к ЧМ в Калининграде завершится в мае

КАЛИНИНГРАД, 21 мар — РИА Новости. Благоустройство территории вокруг стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу в Калининграде, должно быть полностью завершено в конце мая, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

Источник: РИА "Новости"

«С учетом того, что мы три недели находились в режиме суровых холодов, мы были ограничены в вопросах благоустройства, высадки травы. У нас запланирована большая территория под озеленение — газонами, деревьями. Думаю, что в конце мая вы уже увидите полное благоустройство. Понятное дело, что сама территория будет оттестирована на тестовых матчах, которые будут у нас в апреле и мае. Думаю, что третий тестовый матч — это уже финиш полный с точки зрения и благоустройства в том числе», — сказал Алиханов.

Читайте также
Дворкович: Арена ЧМ-2018 в Калининграде готова к вводу в эксплуатацию

Первый тестовый матч на новом стадионе запланирован на 11 апреля — калининградская «Балтика» сыграет с командой «Крылья Советов» из Самары. Второй матч, с командой «Химки», состоится 21 апреля. Завершит череду испытаний 12 мая игра с ФК «Тюмень».

Стадион к мировому футбольному первенству вместимостью 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией «Крокус Интернешнл» — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,3 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Нынешний Октябрьский, где построен стадион, в довоенное время считался самым сложным в плане обустройства районом Кёнигсберга из-за постоянных подтоплений. При инженерной подготовке территории было проведено осушение участка, на месте строительства стадиона к ЧМ-2018 вырублены деревья и уложен специальный геотекстиль на грунт площадки.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде, где 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь