Благоустройство территории вокруг арены к ЧМ в Калининграде завершится в мае

Источник: РИА "Новости"

«С учетом того, что мы три недели находились в режиме суровых холодов, мы были ограничены в вопросах благоустройства, высадки травы. У нас запланирована большая территория под озеленение — газонами, деревьями. Думаю, что в конце мая вы уже увидите полное благоустройство. Понятное дело, что сама территория будет оттестирована на тестовых матчах, которые будут у нас в апреле и мае. Думаю, что третий тестовый матч — это уже финиш полный с точки зрения и благоустройства в том числе», — сказал Алиханов.

Первый тестовый матч на новом стадионе запланирован на 11 апреля — калининградская «Балтика» сыграет с командой «Крылья Советов» из Самары. Второй матч, с командой «Химки», состоится 21 апреля. Завершит череду испытаний 12 мая игра с ФК «Тюмень».

Стадион к мировому футбольному первенству вместимостью 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией «Крокус Интернешнл» — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,3 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Нынешний Октябрьский, где построен стадион, в довоенное время считался самым сложным в плане обустройства районом Кёнигсберга из-за постоянных подтоплений. При инженерной подготовке территории было проведено осушение участка, на месте строительства стадиона к ЧМ-2018 вырублены деревья и уложен специальный геотекстиль на грунт площадки.