Воспитанникам футбольной школы «Ростова» рассказали, как общаться с инвалидами

Урок в
«Мы рассказали ребятам, что существуют разные слои и группы населения. Упор делается на общении и проявлении толерантности к людям с ограниченными возможностями. Урок был разделен на теоретическую и практическую части», — рассказал ТАСС тренер футбольной школы молодежи при «Ростове» Александр Косицын, который провел урок.
На теоретической части Косицын ознакомил ребят с международными документами о правах людей, на практической спортсмены разделились на четыре группы и отвечали на вопросы по теме урока, объясняли, как бы поступили в той или иной ситуации. Ребята активно отвечали на вопросы тренера и размышляли на тему толерантности по отношению к окружающим.
Уроки «Футбол без дискриминации» прошли в 11 городах — организаторах чемпионата мира. Информационные материалы для мероприятия разработаны Федеральным
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. На ЧМ-2018 в