Дворкович: Иностранные чиновники накажут самих себя, если будут бойкотировать ЧМ-2018

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира. Позднее глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что правительство страны обсуждает решение об отмене поездки на турнир в Россию.

«Думаю, что наши коллеги, партнеры наказывают только самих себя, это бессмысленно, — считает Дворкович. — У нас будет все прекрасно, мы делаем все для этого. Это будет лучший чемпионат мира. У нас гостеприимная страна, мы ждем всех».

«Если какие-то чиновники не хотят приезжать, то это их дело, — продолжил председатель оргкомитета “Россия-2018”. — История показывает, что ничем хорошим такие бойкоты не заканчивались. Все сборные хотят играть, все болельщики хотят быть здесь. Сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира».