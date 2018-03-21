Алиханов: Проблем с подтопляемостью территории под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде нет

Власти Калининграда завозили немало песка на остров Октябрьский, где сейчас идет подготовка стадиона «Калининград» к чемпионату мира.

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В конце февраля было заявлено о выделении 21 млн рублей на дальнейший мониторинг возможных проседаний грунта.

«Проблемы просадки грунта были, но мы их давно решили. Более актуальным был вопрос с подтоплениями территорий. Но вы успели увидеть, что дренажная система полностью включилась в работу. Никакого застаивания воды не наблюдается, проблем с этими вопросами нет, они устранены, мы не ждем их повторения», — сказал Алиханов.

«К концу мая будет полное благоустройство территории. У нас запланирована большая территория под озеленение газонами, деревьями. Более 7 тысяч деревьев и кустарников. Сама территория будет протестирована на матчах в апреле и мае», — добавил он.