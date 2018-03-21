Алиханов: Проблем с подтопляемостью территории под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде нет

Власти Калининграда завозили немало песка на остров Октябрьский, где сейчас идет подготовка стадиона «Калининград» к чемпионату мира.
В конце февраля было заявлено о выделении 21 млн рублей на дальнейший мониторинг возможных проседаний грунта.
«Проблемы просадки грунта были, но мы их давно решили. Более актуальным был вопрос с подтоплениями территорий. Но вы успели увидеть, что дренажная система полностью включилась в работу. Никакого застаивания воды не наблюдается, проблем с этими вопросами нет, они устранены, мы не ждем их повторения», — сказал Алиханов.
«К концу мая будет полное благоустройство территории. У нас запланирована большая территория под озеленение газонами, деревьями. Более 7 тысяч деревьев и кустарников. Сама территория будет протестирована на матчах в апреле и мае», — добавил он.
Стадион «Калининград» был заложен в 2015 году и примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, который состоится в России с 14 июня по 15 июля. Арена примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).