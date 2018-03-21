Журова прокомментировала бойкот официальных лиц Лондона ЧМ-2018

Слова чиновника приводит НСН.

«К Великобритании уже присоединился целый ряд других стран, но, вы знаете, любой бойкот высокопоставленных чиновников — это их бойкот, но не бойкот болельщиков.

Несомненно, это заявление послужит определенным сигналом, но болельщики обожают чемпионат мира, они хотят его увидеть и поэтому точно приедут в Россию. Любителям футбола будет обеспечена полная безопасность, комфорт и гостеприимство, так что — добро пожаловать! — сказала Журова.

Она отметила, что отсутствие некоторых официальных лиц, в какой-то степени, это даже хорошо.

«Меньше будут перекрывать дороги, меньше очередей будет на стадионах. В общем, я думаю, что болельщики и наши, и иностранные этому сильно не расстроятся», — добавила олимпийская чемпионка.