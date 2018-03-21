Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
ЮАР1
Ангола1
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
19:00
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
15:56 (мск), источник: Газета.Ру

Журова прокомментировала бойкот официальных лиц Лондона ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала бойкот официальных лиц Лондона чемпионата мира по футболу 2018 года.

Слова чиновника приводит НСН.

«К Великобритании уже присоединился целый ряд других стран, но, вы знаете, любой бойкот высокопоставленных чиновников — это их бойкот, но не бойкот болельщиков.

Несомненно, это заявление послужит определенным сигналом, но болельщики обожают чемпионат мира, они хотят его увидеть и поэтому точно приедут в Россию. Любителям футбола будет обеспечена полная безопасность, комфорт и гостеприимство, так что — добро пожаловать! — сказала Журова.

Она отметила, что отсутствие некоторых официальных лиц, в какой-то степени, это даже хорошо.

«Меньше будут перекрывать дороги, меньше очередей будет на стадионах. В общем, я думаю, что болельщики и наши, и иностранные этому сильно не расстроятся», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Журова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Во Франции задержали Николя Саркози
Почему Трамп отказался поздравить Путина с победой на выборах
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь