Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ФРГ сразу ответили Киеву за попытку запретить поездки в Крым
Как собственный дом убивает вас
Звезды, воспитывающие особенных детей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
ЮАР1
Ангола1
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
19:00
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Все события
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
15:18 (мск), источник: ТАСС

Урок «Футбол без дискриминации» провели в Екатеринбурге для будущих волонтеров ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Всероссийский урок «Футбол без дискриминации» для будущих волонтеров чемпионата мира 2018 года прошел в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель блока привлечения волонтеров центра «Городские волонтеры» Николай Разаков.

Источник: РИА "Новости"

«Урок “Футбол без дискриминации” прошел для будущих волонтеров, его провел один из наших активистов совместно с руководителем мотивационной образовательной программы. Они рассказали 25 волонтерам о правилах при общении с иностранными болельщиками, в частности, разбиралась тема жестов», — сказал Разаков.

Читайте также
«Екатеринбург-Арена» до конца недели должна пройти всю необходимую сертификацию

В качестве примера собеседник агентства привел поднятый вверх большой палец. «Для россиян поднятый вверх большой палец означает, что все хорошо, все супер. Однако для англичан, австралийцев и представителей некоторых других культур это знак оскорбления», — добавил Разаков.

Кроме того на уроке толерантности, который был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, волонтерам показали тематический фильм и провели групповые занятия. Уроки «Футбол без дискриминации» прошли в 11 городах — организаторах чемпионата мира. Информационные материалы для мероприятия разработаны Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности при участии оргкомитета «Россия-2018».

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. человек подали заявки на право стать городскими волонтерами на матчах чемпионата мира в Екатеринбурге. Из них будет отобрана 1 тыс. волонтеров, которые будут непосредственно работать на чемпионате. Среди кандидатов в волонтеры есть иностранцы из Ирана, Египта, Турции, Сирии, Индии и Южной Кореи.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь