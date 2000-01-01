Сборная Бразилии по футболу представила форму на ЧМ-2018

«Бразилия адаптировала вид спорта, пришедший с другого континента, и так безоговорочно и полностью приняла его, что футбол стал бразильским видом спорта. Футбол — неотъемлемая часть жизни в Бразилии, как их язык и их земля. Мы хотим отпраздновать это, мы хотим расширить футбольную культуру в Бразилии. Мы собрали единую линию из тренировочной экипировки, игровых футболок и других вещей, которая вдохновлена энергией и ритмом Бразилии», — заявил старший директор компании Nike по маркетингу в Бразилии Даниэль Пас.