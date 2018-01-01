Шесть первых паспортов болельщика ЧМ-2018 вручили в Белграде

«Сегодня очень важный день для всех любителей спорта в Сербии. Чемпионат мира — очень важное событие, в России за последние годы в 11 городах было построено 12 суперстадионов, как минимум три из которых посетят сербские болельщики. Первый матч Сербии пройдет с Бразилией, министр иностранных дел Сербии Дачич недавно сказал, что сербы в этой игре — фавориты. Надеемся, что и Сербия, и Россия покажут блестящий футбол, мы верим в наших футболистов и желаем им успеха», — заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.