ФИФА уверена, что поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества

После зимней паузы в чемпионате России многие клубы стали жаловаться на качества футбольных полей, в том числе критике подвергся газон на «Казань-Арене», которая будет принимать игры мирового первенства. Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на «Екатеринбург-Арене», в среду инспекция посетила стадион «Самара-Арена». Делегации еще предстоит посетить четыре стадиона — в Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

«Я не думаю, что холода в России — это нечто новое. Конечно, есть свой опыт строительства, проектирования, использования и обслуживания футбольных полей в России в связи с климатом, но мы к нему добавляем свои соображения и свой технический опыт. Главным местом сосредоточения является поле, это место контактной игры футболистов, которые приезжают в лучшей форме и пытаются показать лучшие результаты. Мы в тесном сотрудничестве с местными администрациями и оргкомитетом, поэтому уверены, что сможем предоставить наивысшее качество полей», — сказал Смит.