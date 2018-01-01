Сорокин: Готовность Самары к чемпионату мира 2018 года оценивается как высокая

Источник: РИА "Новости"

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на «Екатеринбург-Арене», в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион. В ближайшие дни инспекции еще предстоит посетить четыре стадиона — «Мордовия-Арена», «Нижний Новгород», «Волгоград-Арена» и стадион «Калининград».

«В целом готовность Самары оцениваем как высокую, здесь много новых гостиниц, город проходит благоустройство. Поэтому мы уверены, что болельщикам будет здесь комфортно», — отметил Сорокин.

«Стадион продолжает строиться, время его сдачи еще не наступило. Все делается, чтобы он был сдан в сроки и на нем можно было сыграть несколько тестовых игр. Мы уверены, что это будет сделано. Да, были задержки, мешает погода в подготовке поля, но мы уверены, что все будет готово вовремя», — рассказал гендиректор оргкомитета.