Бывший исполнительный директор «Челси» призвал бойкотировать ЧМ-2018
Бывший исполнительный директор «Челси» и «Ливерпуля» Кристиан Парслоу призвал Англию, Францию, Испанию и Германию к бойкоту чемпионата мира 2018 года в России.
Бывший исполнительный директор «Челси» и «Ливерпуля» Кристиан Парслоу призвал Англию, Францию, Испанию и Германию к бойкоту чемпионата мира 2018 года в России.
«Если бы три ведущие футбольные державы Европы — Германия, Франция и Испания — решили бойкотировать вместе с Англией ЧМ-2018 в России, это бы сильно снизило привлекательность турнира. К тому же это навредило бы популярности Путина гораздо больше, чем любая экономическая или дипломатическая санкция», — цитирует Парслоу Daily Express.
Ранее