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23:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший исполнительный директор «Челси» призвал бойкотировать ЧМ-2018

Бывший исполнительный директор «Челси» и «Ливерпуля» Кристиан Парслоу призвал Англию, Францию, Испанию и Германию к бойкоту чемпионата мира 2018 года в России.

«Если бы три ведущие футбольные державы Европы — Германия, Франция и Испания — решили бойкотировать вместе с Англией ЧМ-2018 в России, это бы сильно снизило привлекательность турнира. К тому же это навредило бы популярности Путина гораздо больше, чем любая экономическая или дипломатическая санкция», — цитирует Парслоу Daily Express.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Власти страны обвинили в организации покушения Россию.

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