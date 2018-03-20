Бывший исполнительный директор «Челси» призвал бойкотировать ЧМ-2018

«Если бы три ведущие футбольные державы Европы — Германия, Франция и Испания — решили бойкотировать вместе с Англией ЧМ-2018 в России, это бы сильно снизило привлекательность турнира. К тому же это навредило бы популярности Путина гораздо больше, чем любая экономическая или дипломатическая санкция», — цитирует Парслоу Daily Express.