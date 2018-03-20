Две страны задумались о поддержке бойкота чемпионата мира в России
Правительства Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает AFP.
Правительства Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает AFP.
Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение. В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения принято не было.
Ранее 20 марта стало известно, что президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Он присоединился к бойкоту британского правительства, которое решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию. О подобных мерах якобы задумались в Исландии, однако председатель судейского комитета Футбольной ассоциации страны Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.
Великобритания приняла такое решение в свете отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта