Леонов: Замена газона на «Казань Арене» перед ЧМ-2018 не планируется

После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» участники игры подвергли критике состояние поля на «Казань Арене», которая летом примет несколько матчей чемпионата мира.

«Необходимость замены газонного покрытия в преддверии матчей чемпионата мира на «Казань Арене» не рассматривается, — заявил Леонов. — В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по подготовке газона к предстоящим матчам, реализуется комплекс восстановительных процедур. Уверен, что уже к ближайшему туру чемпионата России состояние покрытия изменится в лучшую сторону, но, тем не менее, мы всегда заранее прорабатываем форс-мажоры, и поэтому предусмотрели возможность проведения домашних матчей «Рубина» на резервном поле стадионов «Центральный» или «Рубин».