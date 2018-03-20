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18:56 (мск), источник: Р-Спорт

Леонов: Замена газона на «Казань Арене» перед ЧМ-2018 не планируется

КАЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Замена газона на «Казань Арене» перед чемпионатом мира-2018 по футболу не рассматривается, состояние поля в ближайшее время изменится в лучшую сторону, заявил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Источник: РИА "Новости"

После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» участники игры подвергли критике состояние поля на «Казань Арене», которая летом примет несколько матчей чемпионата мира.

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«Необходимость замены газонного покрытия в преддверии матчей чемпионата мира на «Казань Арене» не рассматривается, — заявил Леонов. — В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по подготовке газона к предстоящим матчам, реализуется комплекс восстановительных процедур. Уверен, что уже к ближайшему туру чемпионата России состояние покрытия изменится в лучшую сторону, но, тем не менее, мы всегда заранее прорабатываем форс-мажоры, и поэтому предусмотрели возможность проведения домашних матчей «Рубина» на резервном поле стадионов «Центральный» или «Рубин».

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