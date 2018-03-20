Около 4 тысяч болельщиков из Швеции могут приехать в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018

«Мы ожидаем, что порядка 4000 болельщиков приедут к вам [в Нижний Новгород]», — сказал он по итогам встречи с и.о. заместителя губернатора региона Дмитрием Сватковским.

Читайте также Тренер: База в Нижегородской области похожа на базу сборной Уругвая по футболу

По словам Сватковского, сейчас к региону приковано внимание многих иностранных делегаций из-за того, что в Нижнем Новгороде состоится шесть матчей чемпионата мира. Он напомнил, что 18 июня на нижегородском стадионе состоится игра между сборными Швеции и Южной Кореи.

«Много десятилетий сборная Швеции не попадала на чемпионат мира и действительно это новое поколение игроков попало, добилось серьезнейшей победы над сборной Италии. <…> Мы сегодня услышали от наших партнеров о том, что пребывает более 4 тысяч болельщиков на первый матч и это только предварительные данные», — сказал Сватковский.