Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Германия представила бирюзовую форму (фото)
Сборные одна за другой показывают, в чем будут играть на Чемпионате мира.
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Сборные одна за другой показывают, в чем будут играть на Чемпионате мира.
Новый дизайн своей выездной формы для турнира в России теперь представили и немцы.
Они сыграют в красивой бирюзовой форме от Adidas.
Сборная Германии — действующие чемпионы мира. В последние десятилетия они считаются одними из главных фаворитов на всех соревнованиях, где играют.
До старта чемпионата уже осталось совсем немного.