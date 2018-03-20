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14:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Германия представила бирюзовую форму (фото)

Сборные одна за другой показывают, в чем будут играть на Чемпионате мира.

Новый дизайн своей выездной формы для турнира в России теперь представили и немцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они сыграют в красивой бирюзовой форме от Adidas.

Сборная Германии — действующие чемпионы мира. В последние десятилетия они считаются одними из главных фаворитов на всех соревнованиях, где играют.

До старта чемпионата уже осталось совсем немного.

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