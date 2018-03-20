Германия представила бирюзовую форму (фото)

Новый дизайн своей выездной формы для турнира в России теперь представили и немцы.

Они сыграют в красивой бирюзовой форме от Adidas.



Сборная Германии — действующие чемпионы мира. В последние десятилетия они считаются одними из главных фаворитов на всех соревнованиях, где играют.



До старта чемпионата уже осталось совсем немного.