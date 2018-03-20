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12:42 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Появились фото новой формы сборной Бразилии

Ее получилось увидеть случайно.

На днях в интернете опубликовали фотографии новой формы сборной Бразилии, в которой футболисты будут играть на Чемпионате мира в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В группе бразильцы встретятся со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

До начала Чемпионата мира осталось уже меньше трех месяцев.

А уже 23 марта сборная Бразилии сыграет товарищеский матч с Россией.

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