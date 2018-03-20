Появились фото новой формы сборной Бразилии

На днях в интернете опубликовали фотографии новой формы сборной Бразилии, в которой футболисты будут играть на Чемпионате мира в России.

В группе бразильцы встретятся со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.



До начала Чемпионата мира осталось уже меньше трех месяцев.



А уже 23 марта сборная Бразилии сыграет товарищеский матч с Россией.