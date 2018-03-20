Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Появились фото новой формы сборной Бразилии
Ее получилось увидеть случайно.
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Ее получилось увидеть случайно.
На днях в интернете опубликовали фотографии новой формы сборной Бразилии, в которой футболисты будут играть на Чемпионате мира в России.
В группе бразильцы встретятся со Швейцарией,
До начала Чемпионата мира осталось уже меньше трех месяцев.
А уже 23 марта сборная Бразилии сыграет товарищеский матч с Россией.